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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине открыто более 20 уголовных дел в отношении сексуальных преступлений, совершенных российскими военными

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Следователи работают в Киевской, Сумской и Черниговской областях, освобожденных от оккупантов весной
Следователи работают в Киевской, Сумской и Черниговской областях, освобожденных от оккупантов весной
Фото: ЕРА

С начала полномасштабного вторжения России Национальная полиция начала более 20 уголовных производств о совершении российскими оккупантами сексуальных преступлений. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила в интервью "Укринформу".

По ее словам, в некоторых из этих 20 дел может быть не один случай сексуального насилия, то есть количество преступлений значительно больше, чем количество производств.

Нацполиция документирует эти преступления по трем направлениям: звонки и заявления в полицию напрямую от потерпевших, работа специализированных полицейских групп, когда они уезжают в населенные пункты и общаются там со свидетелями, а также соцсети и СМИ, информация из которых тоже проверяется, и если доказательств достаточно, то открывается уголовное производство.

"Мы понимаем, что сексуальные преступления – это очень латентные и сложные преступления, когда люди не готовы, не хотят об этом говорить и хотят максимально быстро об этом забыть. Не каждый человек будет с этим обращаться {в полицию}, и мы не имеем права заставлять их пересказывать эти истории", – говорит замминистра.

Сегодня профильные группы полицейских работают в освобожденных весной районах Киевской, Сумской и Черниговской областей. МВД рассчитывает начать такую работу на всех деоккупированных территориях по мере их освобождения.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Теги: МВД, Сумская область, изнасилование, Киевская область, Черниговская область, жертвы, преступление, война России против Украины, сексуальное насилие, Катерина Павличенко
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