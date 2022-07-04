В Украине открыто более 20 уголовных дел в отношении сексуальных преступлений, совершенных российскими военными

По ее словам, в некоторых из этих 20 дел может быть не один случай сексуального насилия, то есть количество преступлений значительно больше, чем количество производств.

Нацполиция документирует эти преступления по трем направлениям: звонки и заявления в полицию напрямую от потерпевших, работа специализированных полицейских групп, когда они уезжают в населенные пункты и общаются там со свидетелями, а также соцсети и СМИ, информация из которых тоже проверяется, и если доказательств достаточно, то открывается уголовное производство.

"Мы понимаем, что сексуальные преступления – это очень латентные и сложные преступления, когда люди не готовы, не хотят об этом говорить и хотят максимально быстро об этом забыть. Не каждый человек будет с этим обращаться {в полицию}, и мы не имеем права заставлять их пересказывать эти истории", – говорит замминистра.

Сегодня профильные группы полицейских работают в освобожденных весной районах Киевской, Сумской и Черниговской областей. МВД рассчитывает начать такую работу на всех деоккупированных территориях по мере их освобождения.