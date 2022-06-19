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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине открыто 19 производств по фактам изнасилований российскими военными жителей оккупированных территорий – Мамедов

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Мамедов: Мы должны создать условия, чтобы жертвы насилия не подвергались повторной виктимизации, чувствовали себя в безопасности
Мамедов: Мы должны создать условия, чтобы жертвы насилия не подвергались повторной виктимизации, чувствовали себя в безопасности
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

В Украине открыто 19 уголовных производств по фактам изнасилований российскими военными как минимум 14 женщин – жительниц временно оккупированных территорий.

Об этом в Twitter сообщил Гюндуз Мамедов – бывший заместитель генпрокурора Украины, один из создателей инициативы "Украина. Пять утра", которая занимается документированием военных преступлений РФ.

"Сексуальное насилие по-прежнему используется как метод ведения войны. Уже возбуждено 19 уголовных дел по факту изнасилования как минимум 14 женщин на временно оккупированных территориях Украины, что является следствием агрессии РФ. Несмотря на то, что невозможно определить точное количество жертв, мы в Украине должны создать для них условия, чтобы они не подвергались повторной виктимизации, чувствовали себя в безопасности, получали соответствующую психологическую и медицинскую помощь. Каждый виновный должен быть наказан", – написал он.

Как пишет "Интерфакс-Украина", 3 июня в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что в органы полиции Украины поступило около полусотни обращений о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих в отношении мирного населения, открыто 16 уголовных производств, трех оккупантам предъявили подозрения. По данным МВД, только в Киевской области от сексуального насилия россиян пострадали 13 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: изнасилование, сексуальное насилие, уголовное производство, Гюндуз Мамедов, российские военные, российские оккупанты
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