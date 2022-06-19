В Украине открыто 19 производств по фактам изнасилований российскими военными жителей оккупированных территорий – Мамедов

Мамедов: Мы должны создать условия, чтобы жертвы насилия не подвергались повторной виктимизации, чувствовали себя в безопасности Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом в Twitter сообщил Гюндуз Мамедов – бывший заместитель генпрокурора Украины, один из создателей инициативы "Украина. Пять утра", которая занимается документированием военных преступлений РФ.

"Сексуальное насилие по-прежнему используется как метод ведения войны. Уже возбуждено 19 уголовных дел по факту изнасилования как минимум 14 женщин на временно оккупированных территориях Украины, что является следствием агрессии РФ. Несмотря на то, что невозможно определить точное количество жертв, мы в Украине должны создать для них условия, чтобы они не подвергались повторной виктимизации, чувствовали себя в безопасности, получали соответствующую психологическую и медицинскую помощь. Каждый виновный должен быть наказан", – написал он.

2/2 Despite the fact that it’s not possible to determine the exact number of victims, we in * must create conditions for them to ensure they’re not subject to revictimization feel safe, and receive appropriate psychological and medical care. Every culprit must be punished. pic.twitter.com/GUPLNvCJEZ — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 19, 2022

Как пишет "Интерфакс-Украина", 3 июня в Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что в органы полиции Украины поступило около полусотни обращений о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих в отношении мирного населения, открыто 16 уголовных производств, трех оккупантам предъявили подозрения. По данным МВД, только в Киевской области от сексуального насилия россиян пострадали 13 человек.

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