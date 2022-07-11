В Украине появится фонд поддержки медиа

"Вызванный войной экономический кризис является существенной угрозой для всех медиа в Украине. Союз уделяет значительное внимание гуманитарным вопросам – помощи журналистам, которые в военное время оказались в беде, остались без постоянной работы, потеряли средства к существованию", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Фонд поддержки медиа будет создан по образцу аналогов в европейских странах, а также Украинского культурного фонда. НСЖУ рассчитывает, что государство будет способствовать наполнению такого фонда "из разных источников, в том числе за счет международных грантов".

Создавая фонд, НСЖУ "будет масштабировать собственное влияние на экономическую устойчивость украинских медиа", отметили в пресс-службе.