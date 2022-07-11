В Украине появится фонд поддержки медиа

"Вызванный войной экономический кризис является существенной угрозой для всех медиа в Украине. Союз уделяет значительное внимание гуманитарным вопросам – помощи журналистам, которые в военное время оказались в беде, остались без постоянной работы, потеряли средства к существованию", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.
Фонд поддержки медиа будет создан по образцу аналогов в европейских странах, а также Украинского культурного фонда. НСЖУ рассчитывает, что государство будет способствовать наполнению такого фонда "из разных источников, в том числе за счет международных грантов".
Создавая фонд, НСЖУ "будет масштабировать собственное влияние на экономическую устойчивость украинских медиа", отметили в пресс-службе.
Как сообщал НСЖУ, каждая третья редакция локального СМИ в Украине была вынуждена временно приостановить свою работу в связи с полномасштабным вторжением России. 15% редакций имеют в своем штате мобилизованных в ВСУ журналистов.
Медиа были вынуждены сокращать контент, штат, закрывать часть проектов или рубрик и отказываться от новых проектов. 87% редакций заявили о потере рекламодателей, 71% – о потере доходов от продаж эфирного времени или рекламных площадей, 67% не получают средств по соглашениям об освещении деятельности с органами местного самоуправления. Как следствие, 30% редакций отправили работников в неоплачиваемые отпуска, 32% редакций сократили штат, 25% редакций работают без зарплаты, а 40% редакций снизили зарплату и увеличили нагрузку. В целом 85% редакций украинских медиа столкнулись с проблемой выплаты зарплат.