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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине появится фонд поддержки медиа

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85% редакций украинских медиа столкнулись с проблемой выплаты зарплат из-за военной агрессии России
85% редакций украинских медиа столкнулись с проблемой выплаты зарплат из-за военной агрессии России
Фото: EPA

Национальный союз журналистов Украины заявил о создании фонда поддержки медиа. Решение принял секретариат НСЖУ на заседании 8 июля, сообщила пресс-служба союза 11 июля.

"Вызванный войной экономический кризис является существенной угрозой для всех медиа в Украине. Союз уделяет значительное внимание гуманитарным вопросам – помощи журналистам, которые в военное время оказались в беде, остались без постоянной работы, потеряли средства к существованию", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Фонд поддержки медиа будет создан по образцу аналогов в европейских странах, а также Украинского культурного фонда. НСЖУ рассчитывает, что государство будет способствовать наполнению такого фонда "из разных источников, в том числе за счет международных грантов".

Создавая фонд, НСЖУ "будет масштабировать собственное влияние на экономическую устойчивость украинских медиа", отметили в пресс-службе.

Контекст:

Как сообщал НСЖУ, каждая третья редакция локального СМИ в Украине была вынуждена временно приостановить свою работу в связи с полномасштабным вторжением России. 15% редакций имеют в своем штате мобилизованных в ВСУ журналистов. 

Медиа были вынуждены сокращать контент, штат, закрывать часть проектов или рубрик и отказываться от новых проектов. 87% редакций заявили о потере рекламодателей, 71% – о потере доходов от продаж эфирного времени или рекламных площадей, 67% не получают средств по соглашениям об освещении деятельности с органами местного самоуправления. Как следствие, 30% редакций отправили работников в неоплачиваемые отпуска, 32% редакций сократили штат, 25% редакций работают без зарплаты, а 40% редакций снизили зарплату и увеличили нагрузку. В целом 85% редакций украинских медиа столкнулись с проблемой выплаты зарплат.

Теги: СМИ, Украина, журналисты, российская агрессия, НСЖУ, война России против Украины, Сергей Томиленко
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