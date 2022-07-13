ЮНЕСКО передала украинским журналистам 100 наборов касок и бронижелетов

"Первые пять комплектов получила команда Академии украинской прессы, которая сопровождает иностранных журналистов в зоне боевых действий, а также помогает организовывать работу украинским коллегам. Снаряжение АУП сможет предоставлять журналистам по необходимости. Также, согласно заявкам, будут распределены остальные комплекты среди съемочных групп или медийщиков, освещающих военные события в Украине", – написал Томиленко.

НСЖУ сотрудничает и с другими организациями для получения помощи в виде шлемов, аптечек и другого оборудования, необходимого для журналистов, которые работают в зоне боевых действий. По словам главы НСЖУ, сейчас приоритет союза – "поиск путей обезопасить журналистов, выполняющих профессиональные обязанности".

По его информации, в результате военных действий России на территории Украины уже погибли 33 представителя СМИ.