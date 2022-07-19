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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 29 мирных жителей

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Российская армия регулярно обстреливает Николаев и область
Российская армия регулярно обстреливает Николаев и область
Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Telegram

За минувшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов ранения получили 29 мирных жителей. Об этом 19 июля в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"С утра зафиксированы прилеты по жилым домам частного сектора одного из районов Николаева. Повреждены дома и, к сожалению, есть пострадавшие – ранения получили женщина и мужчина. Также под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Прилеты зафиксированы в Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общинах. Под обстрелами населенные пункты на линии разграничения", – написала Замазеева.

По ее словам, детей среди пострадавших нет.

Все раненые доставлены в местные медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 329 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно", – отметила Замазеева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.

С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.

Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.

Обстрелы Николаева происходили также 16 июля17 июля18 июля.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ранение
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