В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 29 мирных жителей

"С утра зафиксированы прилеты по жилым домам частного сектора одного из районов Николаева. Повреждены дома и, к сожалению, есть пострадавшие – ранения получили женщина и мужчина. Также под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Прилеты зафиксированы в Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общинах. Под обстрелами населенные пункты на линии разграничения", – написала Замазеева.

По ее словам, детей среди пострадавших нет.

Все раненые доставлены в местные медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 329 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно", – отметила Замазеева.

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