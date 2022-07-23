В одесском порту, который обстреляли россияне, было зерно для экспорта – Минагрополитики

"Количество я не скажу, потому что загрузкой занимается Мининфраструктуры. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправки", – сказал представитель министерства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что в порту пожар.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.