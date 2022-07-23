Блинкен о подписании "зерновых соглашений" в Турции: Позитивный шаг на пути к устранению далеко идущих последствий войны, которую ведет РФ

Блинкен: Мы ожидаем, что реализация сегодняшней сделки начнется быстро и будет проходить без перерывов или помех Фото: EPA

Он поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана за "самоотверженные дипломатические усилия" по посредничеству при обсуждении этих документов.

"Сделка, заключенная при посредничестве ООН, является позитивным шагом на пути к устранению далеко идущих последствий войны, которую ведет Россия", – заявил дипломат.

По словам Блинкена, теперь международное сообщество должно следить за тем, чтобы РФ соблюдала эти соглашения, прекратила блокаду украинских портов и обеспечила доступ украинских сельскохозяйственных товаров, включая зерно, семена масличных культур и подсолнечное масло, на мировые рынки.

"Россия сделала продовольствие оружием с самого начала этого кризиса. Таким образом, прекращение российской блокады украинского сельскохозяйственного экспорта через Черное море является лишь одним из многих шагов, которые Россия должна предпринять, чтобы продукты из Украины поступали на мировые рынки. Глобальная продовольственная безопасность будет оставаться под угрозой до тех пор, пока Россия будет продолжать свою неоправданную и жестокую агрессию против Украины. Голодный мир не может ждать, и мы ожидаем, что реализация сегодняшней сделки начнется быстро и будет проходить без перерывов или помех", – заявил госсекретарь.

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