Блинкен о подписании "зерновых соглашений" в Турции: Позитивный шаг на пути к устранению далеко идущих последствий войны, которую ведет РФ

Он поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана за "самоотверженные дипломатические усилия" по посредничеству при обсуждении этих документов.
"Сделка, заключенная при посредничестве ООН, является позитивным шагом на пути к устранению далеко идущих последствий войны, которую ведет Россия", – заявил дипломат.
По словам Блинкена, теперь международное сообщество должно следить за тем, чтобы РФ соблюдала эти соглашения, прекратила блокаду украинских портов и обеспечила доступ украинских сельскохозяйственных товаров, включая зерно, семена масличных культур и подсолнечное масло, на мировые рынки.
"Россия сделала продовольствие оружием с самого начала этого кризиса. Таким образом, прекращение российской блокады украинского сельскохозяйственного экспорта через Черное море является лишь одним из многих шагов, которые Россия должна предпринять, чтобы продукты из Украины поступали на мировые рынки. Глобальная продовольственная безопасность будет оставаться под угрозой до тех пор, пока Россия будет продолжать свою неоправданную и жестокую агрессию против Украины. Голодный мир не может ждать, и мы ожидаем, что реализация сегодняшней сделки начнется быстро и будет проходить без перерывов или помех", – заявил госсекретарь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений об экспорте украинского зерна. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перед этим подчеркивал, что Украина подписывает соглашения с ООН и Турцией, а не напрямую с РФ. Россия также подписала документы с ООН и Анкарой. Он отметил, что соглашение не предусматривает никакого сопровождения судов с зерном российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах. По его словам, все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах "в случае возникновения такой потребности".
Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с возможностью продления этого срока. Стороны договорились о следующем: максимальные гарантии безопасности для всех судов, участвующих в этой инициативе; создание под эгидой ООН в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ), включающего в себя представителей всех сторон; создание и работа на судах, участвующих в инициативе, инспекционных групп из представителей сторон, которые будут осматривать суда в портах, определенных Турцией, при входе/выходе в/из Турецкого пролива для проверки отсутствия на бору несанкционированных грузов и персонала.
Если потребуется разминирование подходов к портам, должен быть привлечен тральщик третьей страны. Торговые суда должны быть предварительно зарегистрированы в СКЦ и будут находиться под техническим контролем на время их прохода по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами. "Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и исключительно после консультации со всеми сторонами", – подчеркивается в документе.