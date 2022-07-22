Зеленский: У нас сейчас уже есть в наличии зерна примерно на $10 млрд

Так президент прокомментировал подписание в Турции соглашений, которые разблокируют экспорт украинского зерна. Он отметил, что текст документа опубликован в открытом доступе и оно полностью отвечает интересам Украины.

"Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года – а он уже собирается – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для посевной в следующем году. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на $10 млрд", – сказал он.

Зеленский отметил, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия, и не допустить голода, "который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности в странах, которые нам помогают".

Кроме этого, президент заявил, что, согласно подписанным документам, в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно Украинским государством.

"И для всех понятно, что со стороны России могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей", – заявил Зеленский.

Он также рассказал, что украинские военные полностью контролируют подходы к морским портам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)