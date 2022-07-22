Зеленский: У нас сейчас уже есть в наличии зерна примерно на $10 млрд

Так президент прокомментировал подписание в Турции соглашений, которые разблокируют экспорт украинского зерна. Он отметил, что текст документа опубликован в открытом доступе и оно полностью отвечает интересам Украины.
"Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года – а он уже собирается – также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для посевной в следующем году. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на $10 млрд", – сказал он.
Зеленский отметил, что появился шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия, и не допустить голода, "который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности в странах, которые нам помогают".
Кроме этого, президент заявил, что, согласно подписанным документам, в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно Украинским государством.
"И для всех понятно, что со стороны России могут быть какие-то провокации, какие-то попытки дискредитировать украинские и международные усилия. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей", – заявил Зеленский.
Он также рассказал, что украинские военные полностью контролируют подходы к морским портам.
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В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений об экспорте украинского зерна. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перед этим подчеркивал, что Украина подписывает соглашения с ООН и Турцией, а не напрямую с РФ. Россия также подписала документы с ООН и Анкарой. Он отметил, что соглашение не предусматривает никакого сопровождения судов с зерном российскими кораблями и присутствия российских представителей в украинских портах. По его словам, все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких территориальных водах "в случае возникновения такой потребности".
Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, сопутствующих продуктов питания и удобрений (в том числе аммиака) из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с возможностью продления этого срока. Стороны договорились о следующем: максимальные гарантии безопасности для всех судов, участвующих в этой инициативе; создание под эгидой ООН в Стамбуле совместного координационного центра (СКЦ), включающего в себя представителей всех сторон; создание и работа на судах, участвующих в инициативе, инспекционных групп из представителей сторон, которые будут осматривать суда в портах, определенных Турцией, при входе/выходе в/из Турецкого пролива для проверки отсутствия на бору несанкционированных грузов и персонала.
Если потребуется разминирование подходов к портам, должен быть привлечен тральщик третьей страны. Торговые суда должны быть предварительно зарегистрированы в СКЦ и будут находиться под техническим контролем на время их прохода по морскому гуманитарному коридору, согласованному всеми сторонами. "Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ, без разрешения СКЦ и исключительно после консультации со всеми сторонами", – подчеркивается в документе.