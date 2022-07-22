Буданов о соглашении по экспорту зерна: В нем нет ни одного неприемлемого условия, которые нам пыталась навязать Россия

"С военной точки зрения угроз мы не видим. Есть проработанный фарватер, суда будут двигаться исключительно по этому фарватеру. Никакой другой участок побережья, кроме упомянутого мною фарватера, разминирован не будет. То есть если кто-то думает, что Россия сможет под предлогом функционирования этого коридора высадить десант, то это абсолютно нереально", – сказал он.

По словам Буданова, берег защищают береговые ракетные комплексы, которые делают подобные действия "абсолютно нереальными".

"Позиция Украины абсолютно стопроцентно отстояна [в подписанных документах]. Все неприемлемые условия, которые нам пыталась навязать Россия в течение достаточно долгого времени, – они здесь отсутствуют. Ни одного из этих условий не осталось. Россия очень хотела сопровождать военными кораблями эти конвои, хотела что-то осматривать у нас на территории и так далее. Ни один из этих пунктов не будет реализован. И Россия с этим по итогу согласилась", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)