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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь для Украины и поддержку украинской экономики

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Кулеба сообщил, что обсудил с Блинкеном практическое усиление Украины в противостоянии российской агрессии
Кулеба сообщил, что обсудил с Блинкеном практическое усиление Украины в противостоянии российской агрессии
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 июля провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу практического усиления Украины в противостоянии российской агрессии и террору. Хорошие новости: в Украину следует дополнительная военная помощь США и партнеров. Мы уделили особое внимание поддержке экономики Украины", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Госдепа сообщила, что Блинкен в разговоре с Кулебой "выразил признательность" в связи с поездкой первой леди Украины Елены Зеленской в Вашингтон на этой неделе, отметив, что ее визит "предоставил важную возможность признать человеческую цену войны России и подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов оказанию гуманитарной помощи и помощи в восстановлении Украины".

"Лидеры также говорили об усилиях по разрешению глобального кризиса продовольственной безопасности, возникшего в результате преднамеренной блокировки Кремлем украинского экспорта сельскохозяйственной продукции. Госсекретарь рассказал о дальнейшей помощи в сфере безопасности для Украины, поскольку она продолжает защищаться от жестокой и неоправданной войны, которую выбрала Россия. Он повторил осуждение Соединенными Штатами зверств, совершенных российскими вооруженными силами, и подчеркнул неизменную приверженность США обеспечению ответственности", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, МИД Украины, Госдепартамент США, экспорт, военная помощь, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, зерно
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