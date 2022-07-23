Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь для Украины и поддержку украинской экономики

Кулеба сообщил, что обсудил с Блинкеном практическое усиление Украины в противостоянии российской агрессии Фото: EPA

"Провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу практического усиления Украины в противостоянии российской агрессии и террору. Хорошие новости: в Украину следует дополнительная военная помощь США и партнеров. Мы уделили особое внимание поддержке экономики Украины", – говорится в сообщении.

Провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо практичного посилення України в протистоянні російській агресії та терору. Гарні новини: до України прямує додаткова військова допомога США та партнерів. Ми приділили окрему увагу підтримці економіки України. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 22, 2022

Пресс-служба Госдепа сообщила, что Блинкен в разговоре с Кулебой "выразил признательность" в связи с поездкой первой леди Украины Елены Зеленской в Вашингтон на этой неделе, отметив, что ее визит "предоставил важную возможность признать человеческую цену войны России и подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов оказанию гуманитарной помощи и помощи в восстановлении Украины".

"Лидеры также говорили об усилиях по разрешению глобального кризиса продовольственной безопасности, возникшего в результате преднамеренной блокировки Кремлем украинского экспорта сельскохозяйственной продукции. Госсекретарь рассказал о дальнейшей помощи в сфере безопасности для Украины, поскольку она продолжает защищаться от жестокой и неоправданной войны, которую выбрала Россия. Он повторил осуждение Соединенными Штатами зверств, совершенных российскими вооруженными силами, и подчеркнул неизменную приверженность США обеспечению ответственности", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)