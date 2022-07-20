ГОРДОН
 
 
МИР

"Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках". Зеленская в Конгрессе США попросила ПВО для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская отметила, что выполнила то, ради чего прибыла в США
Зеленская отметила, что выполнила то, ради чего прибыла в США
Фото: EPA

Первая леди Украины Елена Зеленская во время первого в истории обращения супруги иностранного президента в Конгрессе США призвала Соединенные Штаты предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Выступление Зеленской 20 июля транслировала в YouTube украинская служба "Голосу Америки".

"Мы благодарны за то, что США стоят рядом с нами в борьбе за наши общие ценности – человеческую жизнь и независимость. Вы помогаете нам очень мощно. Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны это знать. Спасибо вам, – сказала первая леди Украины. – Но, к сожалению, война еще не закончилась. Террор продолжается".

Зеленская во время выступления в Конгрессе рассказала о ряде военных преступлений России в Украине, в частности о гибели четырехлетней Лизы Дмитриевой в результате ракетного удара российских оккупантов 14 июля по Виннице.

"Я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени потерявших и руки, и ноги. От имени людей еще живых и целых. От имени воюющих и ожидающих своих родных с передовой. Я сейчас прошу вещь, которую никогда бы не хотела просить. Я прошу оружие. Оружие не для того, чтобы вести войну на чужой земле. Чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас противовоздушную оборону (ПВО), чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы они не разрушали детские комнаты и их семьи", – отметила первая леди Украины.

По словам Зеленской, Америка знает по себе, что такое террористические атаки, и всегда стремилась победить терроризм.

"Помогите нам остановить террор против украинцев. Это будет нашей общей великой победой… Этого прошу я и просит мой муж – не как президентские супруги. А как дети и родители своих детей. Потому что мы хотим, чтобы каждый отец и каждая мать могли сказать своему ребенку: засыпай спокойно – больше не будет воздушных тревог, ракетных ударов... Я надеюсь, что вы меня сегодня услышали. И надеюсь, что ваши решения будут быстрыми", – подчеркнула Елена Зеленская.

Она отметила в Facebook, что выполнила то, ради чего прибыла в США: во время выступления в Конгрессе попросила оружие для Украины.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/videos/628980681591183/

Контекст:

Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США.

Во время визита в Вашингтон 19 июля первая леди Украины встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, терроризм, Конгресс США, террористы, ПВО, дети, преступление, украинцы, война России против Украины, ракеты, президент, визит, погибшие, Елена Зеленская, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома G
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
"Хотел закрыть рану в душе". Арестович рассказал, зачем Путин начал войну против Украины
"Хотел закрыть рану в душе". Арестович рассказал, зачем Путин начал войну против Украины
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (139879)
2
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (70563)
3
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (57712)
4
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (50478)
5
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (46463)
6
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (45215)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38042)
8
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (36168)
 
 
 
 