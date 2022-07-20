"Чтобы ракеты не убивали детей в их колясках". Зеленская в Конгрессе США попросила ПВО для Украины

Выступление Зеленской 20 июля транслировала в YouTube украинская служба "Голосу Америки".

"Мы благодарны за то, что США стоят рядом с нами в борьбе за наши общие ценности – человеческую жизнь и независимость. Вы помогаете нам очень мощно. Пока Россия убивает, Америка спасает. И вы должны это знать. Спасибо вам, – сказала первая леди Украины. – Но, к сожалению, война еще не закончилась. Террор продолжается".

Зеленская во время выступления в Конгрессе рассказала о ряде военных преступлений России в Украине, в частности о гибели четырехлетней Лизы Дмитриевой в результате ракетного удара российских оккупантов 14 июля по Виннице.

"Я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени потерявших и руки, и ноги. От имени людей еще живых и целых. От имени воюющих и ожидающих своих родных с передовой. Я сейчас прошу вещь, которую никогда бы не хотела просить. Я прошу оружие. Оружие не для того, чтобы вести войну на чужой земле. Чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас противовоздушную оборону (ПВО), чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы они не разрушали детские комнаты и их семьи", – отметила первая леди Украины.

По словам Зеленской, Америка знает по себе, что такое террористические атаки, и всегда стремилась победить терроризм.

"Помогите нам остановить террор против украинцев. Это будет нашей общей великой победой… Этого прошу я и просит мой муж – не как президентские супруги. А как дети и родители своих детей. Потому что мы хотим, чтобы каждый отец и каждая мать могли сказать своему ребенку: засыпай спокойно – больше не будет воздушных тревог, ракетных ударов... Я надеюсь, что вы меня сегодня услышали. И надеюсь, что ваши решения будут быстрыми", – подчеркнула Елена Зеленская.

Она отметила в Facebook, что выполнила то, ради чего прибыла в США: во время выступления в Конгрессе попросила оружие для Украины.