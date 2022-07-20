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Зеленская встретилась с Байденами в Вашингтоне

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Байдены подарили Зеленской букет в цветах украинского флага
Байдены подарили Зеленской букет в цветах украинского флага
Фото: Олена Зеленська | Olena Zelenska / Telegram

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Вашингтон 19 июля встретилась с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. Об этом она сообщила в Telegram.

"Обычно считается, что у супругов первых лиц только гуманитарные задачи. Но война показала – это не так. Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе. Было очень приятно встретиться с президентом Джозефом Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и вторым джентльменом Дагласом Эмгоффом", – написала она.

Джилл Байден также сообщила о встрече в Twitter.

"С тех пор, как мы встретились в День матери в Украине, мое сердце осталось с госпожой Зеленской и украинским народом. В тот день я также встретила матерей и детей, бежавших от войны. Их мужество и мужество госпожи Зеленской вдохновили мир", – написала она, опубликовав фото с Зеленской.

Как пишет The Hill, Джилл Байден и Елена Зеленская встретились, чтобы обсудить, как США могут оказать помощь в решении проблем с психическим здоровьем, с которыми сталкиваются женщины и дети, пережившие войну России в Украине.

"Одна из вещей, которые я сказала, когда вернулась [после визита в Украину в мае], заключалась в том, что вы не можете отправиться в зону боевых действий, вернуться и не почувствовать горя и боли людей", – заявила первая леди США.

Издание отметило, что к приезду Зеленской у дверей Белого дома были развешаны американский и украинский флаги. Байдены подарили ей букет из желтых подсолнухов, синих гортензий и белых орхидей с желто-синей ленточкой.

New York Post отметил, что приветствие Зеленской президентом США не анонсировалось, сначала предполагалось, что ее встретит только Джилл Байден.

Контекст:

Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США Джилл Байден.

Первая леди Украины отметила, что уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Госдепартаменте сообщили, что на встрече Зеленская и Блинкен обсуждали "огромные гуманитарные расходы" из-за войны РФ против Украины.

Жена президента Украины также встретилась с Самантой Пауэр, главой Агентства США по международному развитию. Агентство выделило значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды и работает над устранением глобальной нехватки продовольствия, усугубленной войной с Россией.

На 20 июля запланировано выступление Зеленской в Конгрессе США.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Вашингтон, Белый дом, Джилл Байден, война России против Украины, Елена Зеленская
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