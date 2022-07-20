Зеленская встретилась с Байденами в Вашингтоне

"Обычно считается, что у супругов первых лиц только гуманитарные задачи. Но война показала – это не так. Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе. Было очень приятно встретиться с президентом Джозефом Байденом, вице-президентом Камалой Гаррис и вторым джентльменом Дагласом Эмгоффом", – написала она.

Джилл Байден также сообщила о встрече в Twitter.

"С тех пор, как мы встретились в День матери в Украине, мое сердце осталось с госпожой Зеленской и украинским народом. В тот день я также встретила матерей и детей, бежавших от войны. Их мужество и мужество госпожи Зеленской вдохновили мир", – написала она, опубликовав фото с Зеленской.

Since we met on Mother’s Day in Ukraine, my heart has remained with Mrs. Zelenska and the Ukrainian people.



That day, I also met mothers and children who fled the war. Their courage, and Mrs. Zelenska’s courage, has inspired the world. pic.twitter.com/xe1dCZyRxR — Jill Biden (@FLOTUS) July 19, 2022

Как пишет The Hill, Джилл Байден и Елена Зеленская встретились, чтобы обсудить, как США могут оказать помощь в решении проблем с психическим здоровьем, с которыми сталкиваются женщины и дети, пережившие войну России в Украине.

"Одна из вещей, которые я сказала, когда вернулась [после визита в Украину в мае], заключалась в том, что вы не можете отправиться в зону боевых действий, вернуться и не почувствовать горя и боли людей", – заявила первая леди США.

Издание отметило, что к приезду Зеленской у дверей Белого дома были развешаны американский и украинский флаги. Байдены подарили ей букет из желтых подсолнухов, синих гортензий и белых орхидей с желто-синей ленточкой.

Ukraine’s first lady, Olena Zelenska, joined President Biden and First Lady Dr. Jill Biden at the White House Tuesday. Zelenska and the first lady discussed how the U.S. could help women and children amid Russia’s ongoing war in Ukraine. https://t.co/2rIvsTsYSc pic.twitter.com/eNeQMlSIFN — The Hill (@thehill) July 19, 2022

New York Post отметил, что приветствие Зеленской президентом США не анонсировалось, сначала предполагалось, что ее встретит только Джилл Байден.