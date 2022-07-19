Зеленская в США встретилась с Блинкеном. Впереди – встреча с Джилл Байден и выступление в Конгрессе

На встрече с Блинкеном Зеленская поблагодарила США за всеобъемлющую поддержку Украины Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

"Мирно летают пассажирские самолеты, люди не пугаются сирен и громких звуков на улице. Странное ощущение: на пятом месяце российского вторжения оказаться в стране, где это возможно. Но я сейчас в США как раз для того, чтобы это стало возможным и в Украине", – написала жена президента Украины.

Зеленская отметила, что прибыла по приглашению первой леди США Джилл Байден.

"Она посетила Украину в мае, чтобы лично увидеть и пообщаться с теми, кто из-за войны потерял дом, близких. Теперь мой черед говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором", – написала Зеленская.

Первая леди Украины отметила, что уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Госдепартаменте сообщили, что на встрече Зеленская и Блинкен обсуждали "огромные гуманитарные расходы" из-за войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.

"США по-прежнему привержены помощи народу Украины в том, чтобы защититься от России, обеспечить справедливость и восстановить свою страну", – заявил Блинкен.

На встрече первая леди Украины поблагодарила США за всеобъемлющую поддержку Украины, отметила масштабы военных преступлений захватчиков против украинского народа и призвала признать Россию государством – спонсором терроризма, сообщило посольство Украины в США.

Также Зеленская отметила важность развития сотрудничества по приоритетным направлениям, в частности, поддержку программ реабилитации раненых защитников Украины и сотрудничества по вопросам образования.

"Сине-желтые украинские флаги реяли рядом с американскими на Пенсильвания-авеню, когда Зеленская направлялась на свое первое заявленное мероприятие в Соединенных Штатах – встречу с Блинкеном", – описало обстоятельство встречи Associated Press.

В AP отметили, что Госдеп объявил совместное краткое выступление Блинкена и Зеленской перед СМИ, но затем отменил его.

Жена президента Украины также уже встретилась с Самантой Пауэр, главой Агентства США по международному развитию. Агентство выделило значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды и работает над устранением глобальной нехватки продовольствия, усугубленной войной с Россией.

В плане визита Зеленской – встреча с Джилл Байден в Белом доме 19 июля и выступление в зале Конгресса США в Капитолии перед законодателями 20 июля.