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Зеленская в США встретилась с Блинкеном. Впереди – встреча с Джилл Байден и выступление в Конгрессе

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На встрече с Блинкеном Зеленская поблагодарила США за всеобъемлющую поддержку Украины
На встрече с Блинкеном Зеленская поблагодарила США за всеобъемлющую поддержку Украины
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская 18 июля прибыла с визитом в США. Об этом Зеленская сообщила в Facebook.

"Мирно летают пассажирские самолеты, люди не пугаются сирен и громких звуков на улице. Странное ощущение: на пятом месяце российского вторжения оказаться в стране, где это возможно. Но я сейчас в США как раз для того, чтобы это стало возможным и в Украине", – написала жена президента Украины.

Зеленская отметила, что прибыла по приглашению первой леди США Джилл Байден.

"Она посетила Украину в мае, чтобы лично увидеть и пообщаться с теми, кто из-за войны потерял дом, близких. Теперь мой черед говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором", – написала Зеленская. 

Первая леди Украины отметила, что уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/pfbid02Lg7oJCyZogfgqw6xE1JZpKhvZ6tTHa6GLPFe8cNPsqiLgU2y52Yso6FYTeSv11Hhl

В Госдепартаменте сообщили, что на встрече Зеленская и Блинкен обсуждали "огромные гуманитарные расходы" из-за войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.

"США по-прежнему привержены помощи народу Украины в том, чтобы защититься от России, обеспечить справедливость и восстановить свою страну", – заявил Блинкен.

https://www.facebook.com/statedept/posts/pfbid02EgB5gWPc2EHR6jnajhSR2ZBBgZgN4yu3CX7wfQXdnNvAXHEj5NqzB1hT9G8vtEX8l

На встрече первая леди Украины поблагодарила США за всеобъемлющую поддержку Украины, отметила масштабы военных преступлений захватчиков против украинского народа и призвала признать Россию государством – спонсором терроризма, сообщило посольство Украины в США.

Также Зеленская отметила важность развития сотрудничества по приоритетным направлениям, в частности, поддержку программ реабилитации раненых защитников Украины и сотрудничества по вопросам образования.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/pfbid0341VrdAvBNgkCgxRd41JZmVbj6tcoqVA7v55MkyH7qWdJgBwWEoPKWRsqNLwf7Yj8l

"Сине-желтые украинские флаги реяли рядом с американскими на Пенсильвания-авеню, когда Зеленская направлялась на свое первое заявленное мероприятие в Соединенных Штатах – встречу с Блинкеном", – описало обстоятельство встречи Associated Press

В AP отметили, что Госдеп объявил совместное краткое выступление Блинкена и Зеленской перед СМИ, но затем отменил его.

Жена президента Украины также уже встретилась с Самантой Пауэр, главой Агентства США по международному развитию. Агентство выделило значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды и работает над устранением глобальной нехватки продовольствия, усугубленной войной с Россией. 

В плане визита Зеленской – встреча с Джилл Байден в Белом доме 19 июля и выступление в зале Конгресса США в Капитолии перед законодателями 20 июля. 

Теги: США, Госдепартамент США, Конгресс США, Джилл Байден, Энтони Блинкен, посольство Украины, визит, Елена Зеленская
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