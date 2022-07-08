"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter

Кроме аккаунта в Twitter, у Зеленской есть страницы в Facebook, Instagram и свой канал в Telegram Фото: Олена Зеленська / Facebook

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

На данный момент на аккаунт жены Зеленского подписалось более 2 тыс. человек.

"Танкам и ракетам всегда предшествует пропаганда и дезинформация. Одна из наших главных задач сегодня – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине, используя все возможные инструменты. Теперь я здесь. Это моя единственная страница в Twitter. Присоединяйтесь", – говорится в первой публикации.

Танкам та ракетам завжди передує пропаганда та дезінформація. Одне з наших головних завдань сьогодні – розповідати світу правду про злочини Росії в Україні, використовуючи всі можливі інструменти. Тож тепер я тут. @ZelenskaUA – це моя єдина сторінка в Twitter. Долучайтесь. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) July 8, 2022