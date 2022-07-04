  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти

"У вас был страх погибнуть?" – спросил у Зеленской журналист.
"Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти. Это против человеческой природы. Если ты не боишься собственной смерти, ты не боишься и чужих смертей", – ответила она.
Зеленская подчеркнула, что в том числе и в этом заключается разница между украинцами и россиянами.
"Мы ценим каждую жизнь, а они бросают на эту войну людские жизни, не считая. И пусть их намного больше чем нас, наш дух сильнее. Поэтому у нас есть надежда", – подытожила супруга украинского президента.
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Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. "Это было мое взвешенное решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть далеко от Родины и вдали от своего мужа, – заявила супруга президента Украины в интервью французскому телеканалу.