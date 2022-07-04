  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти

Зеленская: Если ты не боишься собственной смерти, ты не боишься и чужих смертей

"У вас был страх погибнуть?" – спросил у Зеленской журналист.

"Мне кажется, он есть у каждого. Я всегда боялась людей, которые не боятся смерти. Это против человеческой природы. Если ты не боишься собственной смерти, ты не боишься и чужих смертей", – ответила она.

Зеленская подчеркнула, что в том числе и в этом заключается разница между украинцами и россиянами.

"Мы ценим каждую жизнь, а они бросают на эту войну людские жизни, не считая. И пусть их намного больше чем нас, наш дух сильнее. Поэтому у нас есть надежда", – подытожила супруга украинского президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube