  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато

Зеленская призналась, что лишь изредка может видеться с мужем во время обедов.
"С детьми он не видится. Поэтому говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато. Мы так же, как и все остальные, ждем, когда закончится война и мы сможем жить нормальной жизнью, – сказала Зеленская. – Я как никто понимаю женщин и мужчин, которые сейчас в разлуке. Мы точно так же".
По словам жены Зеленского, всем им сейчас не хватает общения друг с другом.
"Конечно, можно поговорить по телефону, и мы это делам каждый день, но сыну нужен отец, чтобы посидеть у него на коленях, – отметила супруга президента. – Дочери нужен отец, чтобы поговорить о своих девичьих делах, о своих планах на будущее. Она переходит ко взрослой жизни, ей очень нужны эти разговоры, а их, к сожалению, нет".
Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. "Это было мое взвешенное решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть далеко от Родины и вдали от своего мужа", – заявила супруга президента Украины в интервью французскому телеканалу.