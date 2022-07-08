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09 июля, 2022
 
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Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато

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Зеленские воспитывают дочь и сына
Зеленские воспитывают дочь и сына
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена 8 июля в эфире национального телемарафона призналась, что понимает пары, которые разлучила война, так как и сама живет отдельно от мужа. Запись интервью Зеленской опубликована в YouTube проекта ТСН.

Зеленская призналась, что лишь изредка может видеться с мужем во время обедов.

"С детьми он не видится. Поэтому говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато. Мы так же, как и все остальные, ждем, когда закончится война и мы сможем жить нормальной жизнью, – сказала Зеленская. – Я как никто понимаю женщин и мужчин, которые сейчас в разлуке. Мы точно так же".

По словам жены Зеленского, всем им сейчас не хватает общения друг с другом. 

"Конечно, можно поговорить по телефону, и мы это делам каждый день, но сыну нужен отец, чтобы посидеть у него на коленях, – отметила супруга президента. – Дочери нужен отец, чтобы поговорить о своих девичьих делах, о своих планах на будущее. Она переходит ко взрослой жизни, ей очень нужны эти разговоры, а их, к сожалению, нет".

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. "Это было мое взвешенное решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть далеко от Родины и вдали от своего мужа", – заявила супруга президента Украины в интервью французскому телеканалу. 

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, семья, Елена Зеленская
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