  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато

Зеленская призналась, что лишь изредка может видеться с мужем во время обедов.

"С детьми он не видится. Поэтому говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато. Мы так же, как и все остальные, ждем, когда закончится война и мы сможем жить нормальной жизнью, – сказала Зеленская. – Я как никто понимаю женщин и мужчин, которые сейчас в разлуке. Мы точно так же".

По словам жены Зеленского, всем им сейчас не хватает общения друг с другом.

"Конечно, можно поговорить по телефону, и мы это делам каждый день, но сыну нужен отец, чтобы посидеть у него на коленях, – отметила супруга президента. – Дочери нужен отец, чтобы поговорить о своих девичьих делах, о своих планах на будущее. Она переходит ко взрослой жизни, ей очень нужны эти разговоры, а их, к сожалению, нет".

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Видео: ТСН / YouTube