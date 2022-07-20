Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2022
 
Новости

У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленская прибыла в США по приглашению супруги президента США Байдена
Зеленская прибыла в США по приглашению супруги президента США Байдена
Фото: ЕРА

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская 19 июля встретилась в Белом доме в Вашингтоне (США) с президентом страны Джо Байденом и его женой Джилл Байден. Соответствующие снимки опубликовало фотоагентство ЕРА.

Во время встречи первые леди Украины и США были обуты в туфли цветов украинского флага – Зеленская дополнила образ лодочками голубого цвета, а жена Байдена позировала в желтых туфлях на шпильке.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США Джилл Байден.

Первая леди Украины отметила, что уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. обсуждали "огромные гуманитарные расходы" из-за войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.

Жена президента Украины также уже встретилась с Самантой Пауэр, главой Агентства США по международному развитию. Агентство выделило значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды и работает над устранением глобальной нехватки продовольствия, усугубленной войной с Россией.

На 20 июля запланировано выступление Зеленской в зале Конгресса США в Капитолии перед законодателями.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Джилл Байден, война России против Украины, мода и красота, Елена Зеленская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
"Мощный жест солидарности с Украиной". Делон в Париже прочитал поэзию Шевченко
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с трезубцем на голове. Видео
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 