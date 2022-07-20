У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага

Во время встречи первые леди Украины и США были обуты в туфли цветов украинского флага – Зеленская дополнила образ лодочками голубого цвета, а жена Байдена позировала в желтых туфлях на шпильке.

Контекст:

Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США Джилл Байден.

Первая леди Украины отметила, что уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. обсуждали "огромные гуманитарные расходы" из-за войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.

Жена президента Украины также уже встретилась с Самантой Пауэр, главой Агентства США по международному развитию. Агентство выделило значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды и работает над устранением глобальной нехватки продовольствия, усугубленной войной с Россией.

На 20 июля запланировано выступление Зеленской в зале Конгресса США в Капитолии перед законодателями.