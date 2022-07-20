У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага

Во время встречи первые леди Украины и США были обуты в туфли цветов украинского флага – Зеленская дополнила образ лодочками голубого цвета, а жена Байдена позировала в желтых туфлях на шпильке.
Зеленская прибыла в США с визитом 18 июля по приглашению первой леди США Джилл Байден.
Первая леди Украины отметила, что уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном. обсуждали "огромные гуманитарные расходы" из-за войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.
Жена президента Украины также уже встретилась с Самантой Пауэр, главой Агентства США по международному развитию. Агентство выделило значительную финансовую помощь на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды и работает над устранением глобальной нехватки продовольствия, усугубленной войной с Россией.
На 20 июля запланировано выступление Зеленской в зале Конгресса США в Капитолии перед законодателями.