ЕС решительно осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы – Боррель

Боррель: Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен Фото: EPA

"ЕС решительно осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы. Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами", – написал он.

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23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что в порту пожар.

В МИД Украины назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану", приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.