Найем об обстреле Россией одесского порта: Да, они уроды. Но мы будем требовать выполнения условий договора от партнеров – Турции и ООН

"Войну и бл…дство никто не отменял. Не отменили и Стамбульские договоренности. Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам надо вывезти зерно из портов", – написал Найем.
Он подчеркнул, что это необходимо всей экономике, которая "на грани коллапса", но должна продолжать поддерживать социальную сферу и укреплять ВСУ.
"Поэтому, конечно же, мы будем требовать выполнения условий договора от партнеров – Турции и ООН. Но независимо ни от чего. С войной или без. При поддержке партнеров или без. С договором или без. Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай", – заявил замминистра.
По выражению Найема, в том, что россияне – "конченные мрази", никто не сомневался, просто раньше это было понятно только украинцам, а теперь после ударов по портам и гуманитарным коридорам становится очевидно еще сотням миллионов людей, в том числе в тех странах, "где привыкли лицемерно умиляться матрешками".
"В этом году цены в ваших магазинах и заправках – это в том числе результат слепого благоговения перед "русским честным словом", балалайкой, Пушкиным и Толстым", – резюмировал Найем.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины, по его оценке, зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю. На мероприятии присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Один документ Турция и ООН подписали с Украиной, другой – с Россией.
Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с даты подписания с возможностью продления этого срока.
На следующий же день после подписания соглашений, 23 июля, российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". По информации оперативного командования ВСУ "Юг", две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.
В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.
В МИД Украины заявили, что РФ ракетным ударом по порту Одессы подвергла сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в Стамбуле, и назвали атаку "плевком" президента РФ Владимира Путина "в лицо генеральному секретарю ООН и президенту Турции".
Генсек ООН заявил, что "безоговорочно" осуждает атаку на порт в Одессе.