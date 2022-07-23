Найем об обстреле Россией одесского порта: Да, они уроды. Но мы будем требовать выполнения условий договора от партнеров – Турции и ООН

"Войну и бл…дство никто не отменял. Не отменили и Стамбульские договоренности. Да, они уроды. Да, им нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам надо вывезти зерно из портов", – написал Найем.

Он подчеркнул, что это необходимо всей экономике, которая "на грани коллапса", но должна продолжать поддерживать социальную сферу и укреплять ВСУ.

"Поэтому, конечно же, мы будем требовать выполнения условий договора от партнеров – Турции и ООН. Но независимо ни от чего. С войной или без. При поддержке партнеров или без. С договором или без. Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай", – заявил замминистра.

По выражению Найема, в том, что россияне – "конченные мрази", никто не сомневался, просто раньше это было понятно только украинцам, а теперь после ударов по портам и гуманитарным коридорам становится очевидно еще сотням миллионов людей, в том числе в тех странах, "где привыкли лицемерно умиляться матрешками".

"В этом году цены в ваших магазинах и заправках – это в том числе результат слепого благоговения перед "русским честным словом", балалайкой, Пушкиным и Толстым", – резюмировал Найем.