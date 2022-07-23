В Херсонской области оккупанты возят боеприпасы под видом гуманитарной помощи – украинская разведка

По данным ГУР, свои склады оккупанты обустраивают в гражданских зданиях Фото: ЕРА

"Противник доставляет боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированной территории Херсонской области, ВС РФ маркирует военные грузы как "гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.

По данным военной разведки Украины, в частности, в украинский регион въехали 20 КамАЗов с боеприпасами для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Все они окрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия", – отметили в ГУР.

В Минобороны Украины рассказали, что новые склады боеприпасов оккупанты обустраивают в учреждениях культуры и образования.

"В связи с нанесением массированных огневых ударов со стороны ВСУ военнослужащим 1-го, 2-го армейских корпусов ВС РФ запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов. В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта. Аналогичные мероприятия должны провести другие подразделения российских оккупационных войск", – объяснили в ГУР.

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