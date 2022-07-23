ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты возят боеприпасы под видом гуманитарной помощи – украинская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным ГУР, свои склады оккупанты обустраивают в гражданских зданиях
По данным ГУР, свои склады оккупанты обустраивают в гражданских зданиях
Фото: ЕРА

В связи с уничтожением Вооруженными силами Украины российских складов с боеприпасами оккупанты перевозят их по Херсонской области под видом гуманитарной помощи. Об этом проинформировало 23 июля в Fаcebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Противник доставляет боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированной территории Херсонской области, ВС РФ маркирует военные грузы как "гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.

По данным военной разведки Украины, в частности, в украинский регион въехали 20 КамАЗов с боеприпасами для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Все они окрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия", – отметили в ГУР.

В Минобороны Украины рассказали, что новые склады боеприпасов оккупанты обустраивают в учреждениях культуры и образования.

"В связи с нанесением массированных огневых ударов со стороны ВСУ военнослужащим 1-го, 2-го армейских корпусов ВС РФ запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов. В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта. Аналогичные мероприятия должны провести другие подразделения российских оккупационных войск", – объяснили в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0w9kxXgukipwrBxv36Qvi8bDHZMWWqfi8T11tRPd9WHL5aCEpnc4H5m3bo1wWWjm5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 23 июля, всего Россия за период полномасштабного вторжения потеряла 39,24 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов, а также другой боевой и военной техники.

22 июля США озвучили данные о том, что ВСУ уничтожили более 100 значимых российских военных целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО, рассказал чиновник.

Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур считает, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, оружие, война, военные, оккупация, Херсонская область, разведка, гуманитарная помощь, боеприпасы, РСЗО, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, перевозки, КамАЗ, ГУР Минобороны Украины, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Чтобы обезопасить всех, давай напишем: "Дети". Билык поделилась историей сотрудницы драмтеатра из Мариуполя
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку насыпают оккупантам. Видео
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
  "Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"Передам деньги ребенку, болеющему чем-то подобным тому, что было у Руси". Муж Писанки объявил сбор средств
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (390385)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (309165)
3
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (86483)
4
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию (78379)
5
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (39436)
6
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (34813)
7
Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз (23558)
8
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам (22584)
 
 
 
 