В Херсонской области оккупанты возят боеприпасы под видом гуманитарной помощи – украинская разведка

"Противник доставляет боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированной территории Херсонской области, ВС РФ маркирует военные грузы как "гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.
По данным военной разведки Украины, в частности, в украинский регион въехали 20 КамАЗов с боеприпасами для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
"Все они окрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия", – отметили в ГУР.
В Минобороны Украины рассказали, что новые склады боеприпасов оккупанты обустраивают в учреждениях культуры и образования.
"В связи с нанесением массированных огневых ударов со стороны ВСУ военнослужащим 1-го, 2-го армейских корпусов ВС РФ запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов. В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта. Аналогичные мероприятия должны провести другие подразделения российских оккупационных войск", – объяснили в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
По данным Генерального штаба ВСУ на утро 23 июля, всего Россия за период полномасштабного вторжения потеряла 39,24 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов, а также другой боевой и военной техники.
22 июля США озвучили данные о том, что ВСУ уничтожили более 100 значимых российских военных целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО, рассказал чиновник.
Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур считает, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу.