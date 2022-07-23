Украинские военные за сутки уничтожили больше 200 оккупантов, четыре танка и девять ББМ – Генштаб ВСУ

С начала вторжения Россия потеряла более 1700 танков Фото: depositphotos.com

За сутки украинские военные ликвидировали около 240 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

танки – 1708 (+4) ;

; боевые бронированные машины – 3929 (+9) ;

; артиллерийские системы – 864 (+1) ;

; РСЗО – 253 (+2) ;

; средства ПВО – 113;

самолеты – 221;

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1) ;

; крылатые ракеты – 167;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2820 (+17) ;

; специальная техника – 72.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском, криворожском и бахмутском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)