Военная разведка Канады: У России, вероятно, не осталось потенциала для реализации ее амбиций в Украине

В обзоре сказано, что разведка Канады вместе с партнерами работает над выявлением, исправлением и пресечением государственной дезинформации Кремля об Украине.
"Россия утверждает, что в ответ на военную помощь Запада, предоставляемую Украине, она была "вынуждена" расширить свои цели за пределы "освобождения" Донбасса на востоке Украины и включить другие крупные части страны. Факты говорят, что Россия всегда имела максималистские географические амбиции в Украине. Неудачные попытки Москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в самом начале вторжения демонстрируют эти существенные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса", – говорится в сообщении.
Российские войска оккупировали южные регионы Украины до поставок военной помощи Запада, которые Москва использует как предлог для расширения военных целей, подчеркнули в разведке.
"Из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине. Теперь она вынуждена сократить спектр своих стратегических целей, одновременно предоставляя новое публичное оправдание достигнутому ею фрагментарному территориальному контролю", – резюмировали авторы сообщения.
We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) July 21, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур заявлял 21 июля, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу. "Это даст украинцам возможность нанести ответный удар", – считает он.
По оценке украинской военной разведки, Россия понесла значительные потери за время полномасштабного вторжения, но они не являются критическими, поскольку мобилизационный ресурс у оккупантов большой.