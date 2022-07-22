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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военная разведка Канады: У России, вероятно, не осталось потенциала для реализации ее амбиций в Украине

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Западные разведки считают, что РФ исчерпывает свой потенциал для войны в Украине
Западные разведки считают, что РФ исчерпывает свой потенциал для войны в Украине
Фото: ЕРА

Россия понесла значительные потери в личном составе и технике за период полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля. Об этом говорится в обзоре командования разведки вооруженных сил Канады, обнародованном 21 июля в Twitter минобороны страны.

В обзоре сказано, что разведка Канады вместе с партнерами работает над выявлением, исправлением и пресечением государственной дезинформации Кремля об Украине.

"Россия утверждает, что в ответ на военную помощь Запада, предоставляемую Украине, она была "вынуждена" расширить свои цели за пределы "освобождения" Донбасса на востоке Украины и включить другие крупные части страны. Факты говорят, что Россия всегда имела максималистские географические амбиции в Украине. Неудачные попытки Москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в самом начале вторжения демонстрируют эти существенные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса", – говорится в сообщении.

Российские войска оккупировали южные регионы Украины до поставок военной помощи Запада, которые Москва использует как предлог для расширения военных целей, подчеркнули в разведке.

"Из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине. Теперь она вынуждена сократить спектр своих стратегических целей, одновременно предоставляя новое публичное оправдание достигнутому ею фрагментарному территориальному контролю", – резюмировали авторы сообщения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур заявлял 21 июля, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу. "Это даст украинцам возможность нанести ответный удар", – считает он.

По оценке украинской военной разведки, Россия понесла значительные потери за время полномасштабного вторжения, но они не являются критическими, поскольку мобилизационный ресурс у оккупантов большой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Канада, разведка, российская пропаганда, российская агрессия, война России против Украины, дезинформация, потери России
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