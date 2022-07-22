Военная разведка Канады: У России, вероятно, не осталось потенциала для реализации ее амбиций в Украине

Западные разведки считают, что РФ исчерпывает свой потенциал для войны в Украине Фото: ЕРА

В обзоре сказано, что разведка Канады вместе с партнерами работает над выявлением, исправлением и пресечением государственной дезинформации Кремля об Украине.

"Россия утверждает, что в ответ на военную помощь Запада, предоставляемую Украине, она была "вынуждена" расширить свои цели за пределы "освобождения" Донбасса на востоке Украины и включить другие крупные части страны. Факты говорят, что Россия всегда имела максималистские географические амбиции в Украине. Неудачные попытки Москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в самом начале вторжения демонстрируют эти существенные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса", – говорится в сообщении.

Российские войска оккупировали южные регионы Украины до поставок военной помощи Запада, которые Москва использует как предлог для расширения военных целей, подчеркнули в разведке.

"Из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине. Теперь она вынуждена сократить спектр своих стратегических целей, одновременно предоставляя новое публичное оправдание достигнутому ею фрагментарному территориальному контролю", – резюмировали авторы сообщения.

We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.



Read the latest facts. 1/7 pic.twitter.com/F8HNVim6WW — Canadian Armed Forces (@CanadianForces) July 21, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)