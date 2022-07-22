Украинские десантники показали точный удар по батарее оккупантов – уничтожено восемь гаубиц. Видео

Восемь гаубиц врага уничтожили на одной из позиций артиллеристы ВСУ Скриншот: Десантно-штурмові війська ЗС України / Telegram

"Благодаря четкому и слаженному взаимодействию был уничтожен гаубичный артиллерийский дивизион (без одной гаубичной батареи) – восемь единиц 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов", – сказано в сообщении ДШВ ВСУ.