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Украинские десантники показали точный удар по батарее оккупантов – уничтожено восемь гаубиц. Видео

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Восемь гаубиц врага уничтожили на одной из позиций артиллеристы ВСУ
Восемь гаубиц врага уничтожили на одной из позиций артиллеристы ВСУ
Скриншот: Десантно-штурмові війська ЗС України / Telegram

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожили артдивизион российских гаубиц вместе с личным составом, техникой и боекомплектом. Видео разведки позиций оккупантов и удара по ним Десантно-штурмовые войска ВСУ обнародовали 22 июля в Telegram.

"Благодаря четкому и слаженному взаимодействию был уничтожен гаубичный артиллерийский дивизион (без одной гаубичной батареи) – восемь единиц 152-миллиметровых гаубиц 2А65 "Мста-Б", личный состав дивизиона, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов", – сказано в сообщении ДШВ ВСУ.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 22 июля Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 39 тыс. российских оккупантов, 863 артиллерийские системы, 2803 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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