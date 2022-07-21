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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовят себе новую Чернобаевку". Оккупанты возле Мелитополя восстанавливают разбитый аэродром

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В Чернобаевке Украина неоднократно бомбила аэродром, но РФ продолжает поставлять туда технику
В Чернобаевке Украина неоднократно бомбила аэродром, но РФ продолжает поставлять туда технику
Фото: Чорнобаївська сільська рада / Facebook

Оккупанты восстанавливают военный аэродром под Мелитополем (Запорожская область), который Вооруженные силы Украины разбили вместе с вражеской техникой и людьми в начале июля. О том, что захватчики не делают никаких выводов из своих потерь, пишет "24 канал".

По данным журналистов, это та самая авиабаза, которую ВСУ вывели из строя в ночь на 3 июля, нанеся по ней более 30 ударов. Мэр города Иван Федоров сообщал в Facebook, что оккупанты пытались вывезти оттуда остатки уцелевшего оружия.

Теперь корреспонденты канала сообщают, что россияне захватили местный асфальтобетонный завод, ремонтируют взлетную полосу после попаданий ВСУ и, таким образом, "готовят себе новую Чернобаевку" (аэродром в 10 км от Херсона, по которому Украина неоднократно наносили удары, но россияне продолжают поставлять туда технику).

Похожая ситуация, пишет "24 канал", происходит также в селе Михайловке Запорожской области. Оккупанты нагнали много техники на небольшой аэродром, который до полномасштабной войны использовали для сельхозавиации.

Там они также пытаются восстановить полосу для размещения своего оружия и ремонтировать вертолетную площадку, понимая при этом, что территория находится в зоне достижения украинской ствольной артиллерии.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

В начале июля, кроме аэродрома в Мелитополе, в этом районе был взорван железнодорожный мост, по которому оккупанты перевозили оружие и боеприпасы.

Теги: Херсонская область, Мелитополь, аэродром, Запорожская область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Иван Федоров, Чернобаевка
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