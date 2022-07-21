"Готовят себе новую Чернобаевку". Оккупанты возле Мелитополя восстанавливают разбитый аэродром

В Чернобаевке Украина неоднократно бомбила аэродром, но РФ продолжает поставлять туда технику Фото: Чорнобаївська сільська рада / Facebook

По данным журналистов, это та самая авиабаза, которую ВСУ вывели из строя в ночь на 3 июля, нанеся по ней более 30 ударов. Мэр города Иван Федоров сообщал в Facebook, что оккупанты пытались вывезти оттуда остатки уцелевшего оружия.

Теперь корреспонденты канала сообщают, что россияне захватили местный асфальтобетонный завод, ремонтируют взлетную полосу после попаданий ВСУ и, таким образом, "готовят себе новую Чернобаевку" (аэродром в 10 км от Херсона, по которому Украина неоднократно наносили удары, но россияне продолжают поставлять туда технику).

Похожая ситуация, пишет "24 канал", происходит также в селе Михайловке Запорожской области. Оккупанты нагнали много техники на небольшой аэродром, который до полномасштабной войны использовали для сельхозавиации.

Там они также пытаются восстановить полосу для размещения своего оружия и ремонтировать вертолетную площадку, понимая при этом, что территория находится в зоне достижения украинской ствольной артиллерии.