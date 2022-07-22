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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в Украине российских оккупантов достигло 39 тыс. – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери за сутки ВСУ нанесли оккупантам на криворожском и бахмутском направлениях
Наибольшие потери за сутки ВСУ нанесли оккупантам на криворожском и бахмутском направлениях
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 39 тыс. российских оккупантов. Об этом 22 июля в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За сутки ВСУ ликвидировали около 150 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 1704;
  • боевые бронированные машины – 3920 (+8);
  • артиллерийские системы –  863 (+4);
  • РСЗО – 251;
  • средства ПВО – 113;
  • самолеты – 221;
  • вертолеты – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3);
  • крылатые ракеты – 167;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2803 (+22);
  • специальная техника – 72.

"Наибольшие потери противник понес на криворожском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0SyY9NVn2vWCwNMR42TVBfHd8Zkq8FtzEp1Ddj2Zcts4dxv8imAyjophjijSx2eZcl

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины. Сейчас бои идут на востоке и юге страны. 

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины, по данным местных властей, контролируют на 45%.

Теги: Кривой Рог, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, военная техника, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, потери России, погибшие российские военные
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