Число погибших в Украине российских оккупантов достигло 39 тыс. – Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ ликвидировали около 150 российских захватчиков.
Другие потери противника составили:
"Наибольшие потери противник понес на криворожском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины. Сейчас бои идут на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины, по данным местных властей, контролируют на 45%.