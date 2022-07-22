Число погибших в Украине российских оккупантов достигло 39 тыс. – Генштаб ВСУ

Наибольшие потери за сутки ВСУ нанесли оккупантам на криворожском и бахмутском направлениях Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

За сутки ВСУ ликвидировали около 150 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

танки – 1704;

боевые бронированные машины – 3920 (+8);

артиллерийские системы – 863 (+4);

РСЗО – 251;

средства ПВО – 113;

самолеты – 221;

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3);

крылатые ракеты – 167;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2803 (+22);

специальная техника – 72.

"Наибольшие потери противник понес на криворожском и бахмутском направлениях", – говорится в сообщении.