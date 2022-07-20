Россия тратит на войну около $400 млн в день – "Forbes Украина"

В среднем за день войны в Украине РФ теряет на $40 млн танков и бронированных машин, отметил "Forbes Украина" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Приблизительные подсчеты 20 июля опубликовал журнал "Forbes Украина".

По данным издания, дороже всего для оккупантов обходятся снаряды и ракеты, при этом одна из самых маленьких статей расходов – зарплаты российских военных.

В среднем суточные расходы на оплату войска составляют около $20 млн в день (при условии, что в войне в Украине принимает участие примерно 100 тыс. российских солдат), а на компенсации за раненых и убитых военных бюджет РФ должен тратить ежедневно около $50 млн (по данным Генштаба ВСУ, в среднем за сутки погибают 270 оккупантов, около 500 – получают ранения), информирует издание.

Значительно больше Россия тратит на снаряды и ракеты – в сутки оккупанты используют до 50 тыс. снарядов стоимостью около $1 тыс. и выпускают около 20 ракет стоимостью от нескольких сотен тысяч американских долларов ("Точка-У", Х-59) до $10 млн и более (Х-101, Х-47 "Кинжал"). Средняя цена одной ракеты – около $3 млн, подчеркнул "Forbes Украина".

Кроме того, в среднем за день войны в Украине РФ теряет на $60 млн авиации и на $40 млн танков и бронированных машин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Инфографика: forbes.ua