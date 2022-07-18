Вагнеровцы понесли серьезные потери в боях за Луганскую область, поэтому снизили требования к новобранцам – британская разведка

По данным ведомства, Россия использует ЧВК "Вагнер" для усиления передовых сил и решения проблемы с нехваткой личного состава.
"Вагнер" почти наверняка сыграл главную роль в недавних боях, включая взятие Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе тяжелые потери", – говорится в сообщении.
Как отметили в минобороны Британии, в связи с этим "Вагнер" снижает требования к новобранцам. В компанию принимают ранее судимых лиц и тех, кто был занесен в черный список.
Новобранцы проходят очень ограниченное обучение. В британской разведке считают, что это повлияет на боевую эффективность группы и "снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 18, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.
8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, также у них были сирийские номера телефонов.
31 мая в СБУ сообщили, что ВСУ уничтожили на Донбассе крупное подразделение наемников частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава РФ за 145 дней полномасштабной войны против Украины составляют 38 450 военных.