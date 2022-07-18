Вагнеровцы понесли серьезные потери в боях за Луганскую область, поэтому снизили требования к новобранцам – британская разведка

В минобороны Британии отметили, что Россия использует ЧВК "Вагнер" для усиления своих передовых сил в Украине Фото: ЕРА

По данным ведомства, Россия использует ЧВК "Вагнер" для усиления передовых сил и решения проблемы с нехваткой личного состава.

"Вагнер" почти наверняка сыграл главную роль в недавних боях, включая взятие Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе тяжелые потери", – говорится в сообщении.

Как отметили в минобороны Британии, в связи с этим "Вагнер" снижает требования к новобранцам. В компанию принимают ранее судимых лиц и тех, кто был занесен в черный список.

Новобранцы проходят очень ограниченное обучение. В британской разведке считают, что это повлияет на боевую эффективность группы и "снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/F4p4UkX1KT — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)