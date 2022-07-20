ВСУ ликвидировали уже около 38 750 российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли уже 1700 танков Фото: EPA

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", – заявили в Генштабе.

За сутки ВСУ ликвилировали около 200 оккупантов.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter