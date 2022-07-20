ВСУ ликвидировали уже около 38 750 российских оккупантов – Генштаб

За сутки ВСУ ликвилировали около 200 оккупантов.
Другие потери войск РФ составили:
- танков – 1700 (+9);
- боевых бронированных машин – 3905 (+13);
- артиллерийских систем – 856 (+5);
- РСЗО – 250 (+2);
- средства ПВО – 113;
- самолетов – 221 (+1);
- вертолетов – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10);
- крылатые ракеты – 167;
- корабли/катера – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2775 (+8);
- специальная техника – 70.
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", – заявили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.