ВСУ полностью ликвидировали группу наемников ЧВК "Вагнер" – Генштаб

"Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК "Вагнер" ("Лига"). Кровавый "бизнес" этих вражеских наемников (смотрите фото с шевронами и наклейками) сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть. А из романтики легкого заработка одна перспектива – стать частицей плодородного украинского чернозема", – говорится в сообщении.

На фото, опубликованных Генштабом, есть наклейки с надписью "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо".

Война России против Украины. Главное (обновляется)