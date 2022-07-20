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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ полностью ликвидировали группу наемников ЧВК "Вагнер" – Генштаб

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ВСУ уничтожили группу оккупантов
ВСУ уничтожили группу оккупантов
Фото: EPA

Украинские военные полностью ликвидировали группу росссийской частной военной компании "Вагнер" ("Лига"). Об этом 19 июля сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК "Вагнер" ("Лига"). Кровавый "бизнес" этих вражеских наемников (смотрите фото с шевронами и наклейками) сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть. А из романтики легкого заработка одна перспектива – стать частицей плодородного украинского чернозема", – говорится в сообщении.

На фото, опубликованных Генштабом, есть наклейки с надписью "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ry6DHxnsFqYFzdinXrjmcKTqdx1hWNhzyBtW5RE2kBR3PJYZmrXTnBRiye8iy73kl

Контекст:

7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.

8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, также у них были сирийские номера телефонов.

31 мая в СБУ сообщили, что ВСУ уничтожили на Донбассе крупное подразделение наемников частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

По данным Генштаба на 19 июля, потери личного состава российских оккупантов достигли около 38 550 военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, наемники, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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