На Донбассе действуют ДРГ из наемников ЧВК "Лига", которые переодеваются в форму ВСУ и говорят на украинском – Гайдай

"ДРГ усилили не только количеством, но и качеством. Если раньше они отправляли какую-то обычную армейскую разведку, "вагнеровцев", то теперь отправляют и элиту. Элита у них это "Лига", – сказал глава ОВА.

Гайдай заявил, что в ряды ЧВК "Вагнер" сейчас в РФ набирают "лучших из худших", а наемников "Лиги" назвал "очень подготовленными военными, с которыми нужно быть настороже".

"Они переодеты в украинскую военную форму и пытаются зайти на какой-то блокпост – даже не просто на передовой действуют", – сказал Гайдай.

На уточняющий вопрос, могут ли "лиговцы" пытаться выучить украинский язык, глава ОВА ответил: "Я вам больше скажу – даже говорят по-украински".

По словам Гайдая, ситуация на фронте сейчас относительно стабильная, потому что россияне понесли "огромные потери" в личном составе и технике, пока штурмовали территорию от Рубежного до Лисичанска.

Гайдай сказал, что после того, как украинские силы начали активно бить по складам боеприпасов россиян в тылу, армия РФ пока не концентрирует большое количество техники, чтобы идти в наступление в ближайшее время. По его словам, боекомплекта у россиян все равно достаточно, но намного меньше, чем было, и разорвана логистика. На фоне этого сейчас они пытаются "зондировать" сложные для ВСУ места, где им удалось бы прорвать оборону украинских сил. Для этого туда и отправляют ДРГ, но, по словам Гайдая, "все они там гибнут".

Война России против Украины. Главное (обновляется)