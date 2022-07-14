На Донбассе действуют ДРГ из наемников ЧВК "Лига", которые переодеваются в форму ВСУ и говорят на украинском – Гайдай

"ДРГ усилили не только количеством, но и качеством. Если раньше они отправляли какую-то обычную армейскую разведку, "вагнеровцев", то теперь отправляют и элиту. Элита у них это "Лига", – сказал глава ОВА.
Гайдай заявил, что в ряды ЧВК "Вагнер" сейчас в РФ набирают "лучших из худших", а наемников "Лиги" назвал "очень подготовленными военными, с которыми нужно быть настороже".
"Они переодеты в украинскую военную форму и пытаются зайти на какой-то блокпост – даже не просто на передовой действуют", – сказал Гайдай.
На уточняющий вопрос, могут ли "лиговцы" пытаться выучить украинский язык, глава ОВА ответил: "Я вам больше скажу – даже говорят по-украински".
По словам Гайдая, ситуация на фронте сейчас относительно стабильная, потому что россияне понесли "огромные потери" в личном составе и технике, пока штурмовали территорию от Рубежного до Лисичанска.
Гайдай сказал, что после того, как украинские силы начали активно бить по складам боеприпасов россиян в тылу, армия РФ пока не концентрирует большое количество техники, чтобы идти в наступление в ближайшее время. По его словам, боекомплекта у россиян все равно достаточно, но намного меньше, чем было, и разорвана логистика. На фоне этого сейчас они пытаются "зондировать" сложные для ВСУ места, где им удалось бы прорвать оборону украинских сил. Для этого туда и отправляют ДРГ, но, по словам Гайдая, "все они там гибнут".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2018 году координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что на базе ЧВК "Вагнер" возникло новое незаконное вооруженное формирование "Лига". Командиром его основного боевого подразделения "Лига ветеранов" стал основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин (позывной Вагнер).
В начале марта Генштаб ВСУ сообщал, что с целью усиления группировки войск на киевском направлении оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" бывшая ЧВК ("Вагнер").