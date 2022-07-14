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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе действуют ДРГ из наемников ЧВК "Лига", которые переодеваются в форму ВСУ и говорят на украинском – Гайдай

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С помощью ДРГ россияне ищут слабые места в обороне ВСУ, отметил Гайдай
С помощью ДРГ россияне ищут слабые места в обороне ВСУ, отметил Гайдай
Фото: Сергей Гайдай / Instagram

Россияне стали отправлять в качестве диверсионно-разведывательных групп на Донбасс хорошо подготовленных наемников частной военной компании "Лига". Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, фрагмент видео опубликован в его Telegram 13 июля.

"ДРГ усилили не только количеством, но и качеством. Если раньше они отправляли какую-то обычную армейскую разведку, "вагнеровцев", то теперь отправляют и элиту. Элита у них это "Лига", – сказал глава ОВА. 

Гайдай заявил, что в ряды ЧВК "Вагнер" сейчас в РФ набирают "лучших из худших", а наемников "Лиги" назвал "очень подготовленными военными, с которыми нужно быть настороже".

"Они переодеты в украинскую военную форму и пытаются зайти на какой-то блокпост – даже не просто на передовой действуют", – сказал Гайдай.

На уточняющий вопрос, могут ли "лиговцы" пытаться выучить украинский язык, глава ОВА ответил: "Я вам больше скажу – даже говорят по-украински".

По словам Гайдая, ситуация на фронте сейчас относительно стабильная, потому что россияне понесли "огромные потери" в личном составе и технике, пока штурмовали территорию от Рубежного до Лисичанска.

Гайдай сказал, что после того, как украинские силы начали активно бить по складам боеприпасов россиян в тылу, армия РФ пока не концентрирует большое количество техники, чтобы идти в наступление в ближайшее время. По его словам, боекомплекта у россиян все равно достаточно, но намного меньше, чем было, и разорвана логистика. На фоне этого сейчас они пытаются "зондировать" сложные для ВСУ места, где им удалось бы прорвать оборону украинских сил. Для этого туда и отправляют ДРГ, но, по словам Гайдая, "все они там гибнут".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2018 году  координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что на базе ЧВК "Вагнер" возникло новое незаконное вооруженное формирование "Лига". Командиром его основного боевого подразделения "Лига ветеранов" стал основатель ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). 

В начале марта Генштаб ВСУ сообщал, что с целью усиления группировки войск на киевском направлении оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" бывшая ЧВК ("Вагнер").

Теги: украинский язык, боевики, наемники, диверсия, Сергей Гайдай, блокпост, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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