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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: ВСУ сумели нанести оккупантам существенные логистические потери, им все тяжелее удерживать позиции

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По данным Зеленского, ВСУ освободили 1028 населенных пунктов
По данным Зеленского, ВСУ освободили 1028 населенных пунктов
Фото: ЕРА

Украинские военные добились прогресса в противостоянии с российскими оккупантами. Об этом в видеообращении по итогам 18 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Вооруженные силы нашего государства смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Российской армии все тяжелее удерживать позиции на захваченной территории. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем снабжение оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов", – сказал Зеленский.

По словам президента, "перспектива очевидна".

"Украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос – только время. На сегодня удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов. Еще 2621 пока под контролем захватчиков", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

22 июня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал о деоккупации 1026 населенных пунктов Украины.

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на юге и на востоке страны.

В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, оккупация, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери России, российские оккупанты, деоккупация
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