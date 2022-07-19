Зеленский: ВСУ сумели нанести оккупантам существенные логистические потери, им все тяжелее удерживать позиции

"Вооруженные силы нашего государства смогли нанести оккупантам существенные логистические потери. Российской армии все тяжелее удерживать позиции на захваченной территории. Шаг за шагом мы продвигаемся, ломаем снабжение оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов", – сказал Зеленский.

По словам президента, "перспектива очевидна".

"Украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос – только время. На сегодня удалось освободить от оккупантов 1028 населенных пунктов. Еще 2621 пока под контролем захватчиков", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

22 июня заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал о деоккупации 1026 населенных пунктов Украины.