Происходит кадровая ревизия Службы безопасности Украины – Зеленский

"Важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил "всех, кто верно и эффективно служит государству", и тех, кто "защищает украинские интересы на своем уровне".

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Он рассказал, что более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украинского государства.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова с должности главы СБУ.

Исполняющим обязанности главы спецслужбы президент назначил Василия Малюка – первого заместителя руководителя СБУ.