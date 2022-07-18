ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Происходит кадровая ревизия Службы безопасности Украины – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский заявил о неудовлетворительных результатах работы ряда сотрудников СБУ
Зеленский заявил о неудовлетворительных результатах работы ряда сотрудников СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В видеообращении по итогам 18 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Службе безопасности Украины могут уволить 28 должностных лиц разного уровня. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил "всех, кто верно и эффективно служит государству", и тех, кто "защищает украинские интересы на своем уровне".

17 июля Зеленский подписал указы об отстранении от должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы". Он рассказал, что более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украинского государства.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова с должности главы СБУ.

Исполняющим обязанности главы спецслужбы президент назначил Василия Малюка – первого заместителя руководителя СБУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Владимир Зеленский, спецслужбы, президент, увольнение, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Это и есть боевой дух". Украинские вертолетчики зажигательно станцевали под хит "Ластівки". Видео
"Это и есть боевой дух". Украинские вертолетчики зажигательно станцевали под хит "Ластівки". Видео
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (166188)
2
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу (48616)
3
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (47866) G
4
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (47727)
5
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (24529)
6
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео (19968)
7
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (16803)
8
Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер (16620)
 
 
 
 