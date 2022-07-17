"Массив преступлений против основ нацбезопасности". Зеленский объяснил отстранение Венедиктовой и Баканова

Зеленский отметил, что к руководителям ведомств есть "очень серьезные вопросы" Фото: president.gov.ua

"По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщили о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства", – сказал Зеленский.

По его словам, "такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между сотрудниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям".

"Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины", – заявил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube