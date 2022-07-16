Зеленский: Мы все должны помнить цену ошибок и раздора, которые осложнили путь к тем результатам, которые есть сегодня

Украина смогла во время войны получить статус кандидата на вступление в ЕС, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 16 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Постепенно освободим и другие районы нашего государства, которые сейчас находятся под оккупантами. Мы смогли во время такой войны получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Сохранили устойчивость государственных институтов. Перестроили энергетическую систему для работы в энергосети европейского континента. Перенаправили все логистические процессы в государстве – военные и экономические", – сказал президент.

А главное, продолжил Зеленский, Украина сохраняет внутреннее единство, "преодолев мешавшие в прошлом конфликты и противоречия".

"Мы все должны помнить цену ошибок и раздора, которые осложнили для предыдущих поколений путь к тем результатам, которые есть сегодня. Должны помнить, сколько всего пришлось пережить нашему народу, пока стало возможным восстановить суверенитет и независимость Украины", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что 32 года назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины – документ, утвердивший право украинцев жить "самостоятельно и демократично".

"Декларация возобновила традицию украинского построения государства, и именно на ее основе впоследствии был принят Акт провозглашения независимости Украины. И сегодня, когда наш народ сражается за независимость, мы – в своем праве во всех смыслах этого слова – исторически, политически, культурно и, что очень важно – юридически. В том числе и на этом основана уверенность нашего народа в победе", – резюмировал глава государства.

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