Украина не будет терять время, трансформация ради членства в ЕС происходит сейчас – Зеленский

"Я хочу поблагодарить тебя лично, Марк, за то, что ты поддержал наше кандидатство. Знаю, что решение непростое. Благодарю тебя, твое правительство и ваше общество. Для нас это важный индикатор того, кто с нами и кто за нас", – сказал он на совместном брифинге с Рютте, трансляция велась в YouTube Офиса президента Украины.

Украина не будет терять время на следующем этапе до начала переговоров по членству в Европейском союзе, продолжил Зеленский.

"Дальнейшая трансформация нашего государства ради готовности стать полноправным членом Евросоюза происходит даже сейчас, в условиях сложной ситуации, в условиях полномасштабной войны. И я благодарен премьер-министру за поддержку нашего государства на европейском пути", – добавил он.