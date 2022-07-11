Украина не будет терять время, трансформация ради членства в ЕС происходит сейчас – Зеленский

"Я хочу поблагодарить тебя лично, Марк, за то, что ты поддержал наше кандидатство. Знаю, что решение непростое. Благодарю тебя, твое правительство и ваше общество. Для нас это важный индикатор того, кто с нами и кто за нас", – сказал он на совместном брифинге с Рютте, трансляция велась в YouTube Офиса президента Украины.
Украина не будет терять время на следующем этапе до начала переговоров по членству в Европейском союзе, продолжил Зеленский.
"Дальнейшая трансформация нашего государства ради готовности стать полноправным членом Евросоюза происходит даже сейчас, в условиях сложной ситуации, в условиях полномасштабной войны. И я благодарен премьер-министру за поддержку нашего государства на европейском пути", – добавил он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказывали, что Нидерланды были в числе стран, которые скептически относились к предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
В тот же день глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство страны поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а 22 июня Стефанишина сказала, что по вопросу кандидатства Украины в ЕС – полный консенсус.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.