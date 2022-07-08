РФ начала наступление на Европу из Украины, потому что в Москве осознают значение Украины для ЕС – Зеленский

Такое убеждение в ходе видеообращения к парламенту Словении 8 июля, запись которого опубликована в Facebook Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Россия начала широкомасштабное наступление на Европу из Украины, потому что в Москве полностью осознают значение Украины для европейского проекта. И именно поэтому Россия неизбежно проиграет, потому что Европу не расколоть, не разделить на части, как это было раньше, – сказал президент. – Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, и однажды – я верю, что уже скоро – именно на нашей восточной границе будут стоять отметки "Территория Европейского союза".
По мнению Зеленского, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на саммите Евросовета – "один из сильнейших политических шагов", который усиливает всех в Европе.
"Я очень благодарю вас – Словению, – что вы поддержали нас, поддержали наше кандидатство. Никто сейчас не скажет, сколько времени будет продолжаться наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы действительно знаем, что мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда останется фактом", – резюмировал президент.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.
Зеленский на заседании Верховной Рады 1 июля заявил, что Украина должна готовиться к началу переговоров о членстве в Европейском союзе "так же интенсивно и ответственно, как готовилась к решению о кандидатстве".
"Путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь быстро", – сказал Зеленский и вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.