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ПОЛИТИКА

РФ начала наступление на Европу из Украины, потому что в Москве осознают значение Украины для ЕС – Зеленский

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Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, отметил Зеленский
Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

В скором будущем на восточной границе Украины будут стоять отметки, обозначающие территорию Евросоюза.

Такое убеждение в ходе видеообращения к парламенту Словении 8 июля, запись которого опубликована в Facebook Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Россия начала широкомасштабное наступление на Европу из Украины, потому что в Москве полностью осознают значение Украины для европейского проекта. И именно поэтому Россия неизбежно проиграет, потому что Европу не расколоть, не разделить на части, как это было раньше, – сказал президент. – Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, и однажды – я верю, что уже скоро – именно на нашей восточной границе будут стоять отметки "Территория Европейского союза".

По мнению Зеленского, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на саммите Евросовета – "один из сильнейших политических шагов", который усиливает всех в Европе.

"Я очень благодарю вас – Словению, – что вы поддержали нас, поддержали наше кандидатство. Никто сейчас не скажет, сколько времени будет продолжаться наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы действительно знаем, что мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда останется фактом", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1319498518579035/

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Зеленский на заседании Верховной Рады 1 июля заявил, что Украина должна готовиться к началу переговоров о членстве в Европейском союзе "так же интенсивно и ответственно, как готовилась к решению о кандидатстве".

"Путь к членству не должен занимать годы, десятилетия. Мы должны преодолеть этот путь быстро", – сказал Зеленский и вместе с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем подписал заявление о "единстве всех ветвей власти" на пути евроинтеграции Украины.

Теги: Россия, Украина, Москва, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Словения, парламент, Европа, президент, Евросоюз, будущее, вступ, членство, обращение, границы, ЕС
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