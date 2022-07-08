РФ начала наступление на Европу из Украины, потому что в Москве осознают значение Украины для ЕС – Зеленский

Такое убеждение в ходе видеообращения к парламенту Словении 8 июля, запись которого опубликована в Facebook Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Россия начала широкомасштабное наступление на Европу из Украины, потому что в Москве полностью осознают значение Украины для европейского проекта. И именно поэтому Россия неизбежно проиграет, потому что Европу не расколоть, не разделить на части, как это было раньше, – сказал президент. – Восточная граница Европы теперь равна восточной границе Украины, и однажды – я верю, что уже скоро – именно на нашей восточной границе будут стоять отметки "Территория Европейского союза".

По мнению Зеленского, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на саммите Евросовета – "один из сильнейших политических шагов", который усиливает всех в Европе.

"Я очень благодарю вас – Словению, – что вы поддержали нас, поддержали наше кандидатство. Никто сейчас не скажет, сколько времени будет продолжаться наше движение от кандидатства до полноправного членства, но все мы действительно знаем, что мечту о мирной, свободной и стабильной Европе не удастся реализовать без Украины в составе Европейского союза. И это не просто слова, а еще один факт, который навсегда останется фактом", – резюмировал президент.