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Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Баканова и генпрокурора Венедиктову

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Баканова и Венедиктову отстранили от должностей
Баканова и Венедиктову отстранили от должностей
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

В указе №499/2022 говорится, что Баканова отстранили от должности согласно ст. 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

Эта статься подразумевает под собой, что "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Венедиктову Зеленский отстранил от должности указом №500/2022.

"В соответствии с ч. 2 ст. 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Статья, на которую ссылается Зеленский, предусматривает, что президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица и возложить исполнения обязанностей на другое лицо.

Указом №501/2022 исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

Контекст:

Баканов был назначен главой СБУ 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял партию "Слуга народа" и руководил избирательным штабом Зеленского.

Венедиктова занимала должность генпрокурора с 17 марта 2020 года. До этого она была врио директора Государственного бюро расследований.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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