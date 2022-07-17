Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Баканова и генпрокурора Венедиктову

Баканова и Венедиктову отстранили от должностей Фото: EPA

В указе №499/2022 говорится, что Баканова отстранили от должности согласно ст. 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

Эта статься подразумевает под собой, что "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Венедиктову Зеленский отстранил от должности указом №500/2022.

"В соответствии с ч. 2 ст. 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Статья, на которую ссылается Зеленский, предусматривает, что президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица и возложить исполнения обязанностей на другое лицо.

Указом №501/2022 исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.