Зеленский возложил на заместителя Баканова обязанности главы СБУ

Соответствующий указ №504/2022 опубликован на сайте главы государства.

"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

На сайте СБУ в биографии Малюка указано, что он родился в городе Коростышев Житомирской области, имеет звание бригадного генерала (присвоено 25 марта).

Малюку 39 лет. Должность первого заместителя главы СБУ он занимает с марта 2020 года, он является участником АТО, имеет несколько наград, в том числе нагрудные знаки "За отвагу" и "За доблесть".

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы о снятии с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

Пока и Баканов, и Венедиктова остаются на своих должностях, решение о том, подавать ли в Раду соответствующие представления, Зеленский примет по итогам проверок, сообщили в Офисе президента.

О возможной отставке Баканова СМИ писали в июне. По информации Politico, в Офисе президента были "крайне недовольны работой" Баканова как управленца и работой СБУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности, действиями некоторых топ-сотрудников, которые могли стать причиной оккупации Херсона.

"Украинская правда" 2 июня писала, что Баканов уже передал часть полномочий Малюку. По данным издания, Малюк – близкий человек к главе ОП Андрею Ермаку и его заместителю Татарову.