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"Хочу, чтобы услышали". Зеленский призвал комиссию по отбору главы САП финализировать уже состоявшийся конкурс

 
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Полноценного руководителя в САП нет с 2020 года
Полноценного руководителя в САП нет с 2020 года
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook (архив)

В видеообращении по итогам 17 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал конкурсную комиссию по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершить процедуру определения победителя. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "соответствующий человек избран и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения".

"Почему этот вопрос чувствительный? Ответ очевиден. Без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. Кстати, то же самое касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна пройти конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", – объяснил Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

Перед этим в конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. После этого 29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Результаты конкурса до сих пор не утверждены. Последний раз комиссия собиралась еще до начала полномасштабного вторжения РФ, 3 февраля. Тогда заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, но в ходе обсуждений глава комиссии Екатерина Коваль признала, что победитель "фактически есть".

Коваль говорит, что комиссия не утверждает результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора (ОГП) на письмо от 23 декабря. Комиссия обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа, заявляла Коваль 12 января.

"Украинской правде" в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП. 2 июля Коваль заявила, что "финальному заседанию комиссии помешала война". Она утверждает, что комиссия все еще ждет ответа из ОГП.

Новое заседание конкурсной комиссии назначено на 19 июля, однако Коваль утверждает, что нет кворума.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, прокуратура, конкурс, Владимир Зеленский, НАБУ, президент, Назар Холодницкий, САП
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