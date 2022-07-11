Назначение главы САП критически важно для антикоррупционных институций Украины – послы G7

Об этом сообщили 11 июля в Twitter немецкого председательства в G7.

"Как мы обсудили с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП критически важно для укрепления антикоррупционных институций Украины", – сказано в твите.

Як ми обговорили з Віцепрем’єр-міністром @StefanishynaO 7 липня, посли #G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника #САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 11, 2022

Как можно быстрее назначить новых главу САП, а также Национального антикоррупционного бюро 1 июля, выступая в Верховной Раде по видеосвязи, призывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вы создали потрясающую антикоррупционную машину. Но сейчас этим учреждениям нужны зубы и нужны люди на руководящих должностях. Скорее всего, должны быть назначены новый руководитель САП и новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины", – сказала она, ее цитирует "Европейская правда".