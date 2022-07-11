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ПОЛИТИКА

Назначение главы САП критически важно для антикоррупционных институций Украины – послы G7

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Украине в очередной раз напомнили о необходимости назначить главу САП
Украине в очередной раз напомнили о необходимости назначить главу САП
Фото: slovoidilo.ua

Послы стран "Группы семи" встретились 7 июля с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной и обсудили с ней вопрос назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщили 11 июля в Twitter немецкого председательства в G7. 

"Как мы обсудили с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП критически важно для укрепления антикоррупционных институций Украины", – сказано в твите. 

Как можно быстрее назначить новых главу САП, а также Национального антикоррупционного бюро 1 июля, выступая в Верховной Раде по видеосвязи, призывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Вы создали потрясающую антикоррупционную машину. Но сейчас этим учреждениям нужны зубы и нужны люди на руководящих должностях. Скорее всего, должны быть назначены новый руководитель САП и новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины", – сказала она, ее цитирует "Европейская правда"

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре"). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

Перед этим, в конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. После этого 29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Результаты конкурса до сих пор не утверждены. Последний раз комиссия собиралась еще до начала полномасштабного вторжения РФ, 3 февраля. Тогда заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, но в ходе обсуждений глава комиссии Екатерина Коваль признала, что победитель "фактически есть". 

Коваль говорит, что комиссия не утверждает результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора на письмо от 23 декабря. Комиссия обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа, заявляла Коваль 12 января. 

"Украинской правде" в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП. 2 июля Коваль заявила, что "финальному заседанию комиссии помешала война". Она утверждает, что комиссия все еще ждет ответа из ОГП. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, Большая семерка, САП, ЕС
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