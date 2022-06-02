Приговор вступил в силу. СБУ объявила, что Грымчак проведет в тюрьме 10 лет

"Бывший замминистра, которого СБУ разоблачила на многомиллионной взятке, проведет 10 лет за решеткой. По материалам Службы безопасности Украины к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки", – заявили в СБУ.
В релизе не упоминается имя Грымчака, но есть его фото. Источники "Украинской правды" тоже говорят, что речь о Грымчаке.
Приговор Грымчаку Высший антикоррупционный суд вынес 23 февраля. Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и арестовали в зале суда.
Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направила приговор для исполнения.
Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года. Правоохранители сообщили, что их подозревают в вымогательстве у предпринимателя $1,1 млн. Помощником был брат жены Грымчака Игорь Овдиенко. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что Грымчака задержали за то, что он и Овдиенко требовали деньги за влияние на чиновников Министерства культуры.
Позже в Национальном антикоррупционном бюро Украины добавили, что Грымчака также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Чиновник якобы должен был обратиться к замгенпрокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".
Грымчак свою вину отрицал. Его адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.
Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил эту сумму в три раза. 30 января 2020 года суд принял решение отправить Грымчака под круглосуточный домашний арест. 14 декабря ВАКС изменил ему меру пресечения на личное обязательство и обязал носить электронный браслет, а в феврале 2021-го срок действия обязательств истек и ему разрешили больше не носить электронный браслет.
САП передала в суд обвинительный акт в мае 2020 года, в июне ВАКС начал рассматривать его.
Производство в отношении Овдиенко ВАКС закрыл в 2021 году в связи со смертью обвиняемого.