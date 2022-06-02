Приговор вступил в силу. СБУ объявила, что Грымчак проведет в тюрьме 10 лет

"Бывший замминистра, которого СБУ разоблачила на многомиллионной взятке, проведет 10 лет за решеткой. По материалам Службы безопасности Украины к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки", – заявили в СБУ.

В релизе не упоминается имя Грымчака, но есть его фото. Источники "Украинской правды" тоже говорят, что речь о Грымчаке.

Приговор Грымчаку Высший антикоррупционный суд вынес 23 февраля. Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и арестовали в зале суда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направила приговор для исполнения.