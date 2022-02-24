Грымчака приговорили к 10 годам тюрьмы. Его взяли под стражу в зале суда

Грымчка признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Грымчака Юрия признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", – сказали судьи.

Бывшего замминистра взяли под стражу в зале суда.

Судьи также удовлетворили гражданский иск прокурора к Грымчаку на 980 тыс. грн, сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram. Кроме того, с него решили взыскать 200 тыс. грн судебных издержек.

Период пребывания Грымчака в СИЗО во время досудебного расследования будет засчитан в срок наказания. У защиты есть месяц на подачу апелляции.