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Грымчака приговорили к 10 годам тюрьмы. Его взяли под стражу в зале суда

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Грымчака приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Грымчака приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: Юрій Гримчак / Facebook

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 23 февраля огласил приговор по делу бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака, сообщает издание "Слово и дело".

Грымчка признали виновным в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Грымчака Юрия признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", – сказали судьи. 

Бывшего замминистра взяли под стражу в зале суда.

Судьи также удовлетворили гражданский иск прокурора к Грымчаку на 980 тыс. грн, сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram. Кроме того, с него решили взыскать 200 тыс. грн судебных издержек.

Период пребывания Грымчака в СИЗО во время досудебного расследования будет засчитан в срок наказания. У защиты есть месяц на подачу апелляции.

Контекст:

Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года. Правоохранители сообщили, что их подозревают в вымогательстве у предпринимателя $1,1 млн. Помощником был брат жены Грымчака Игорь Овдиенко. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что Грымчака задержали за то, что он и Овдиенко требовали деньги за влияние на чиновников Министерства культуры.

Позже в Национальном антикоррупционном бюро Украины добавили, что Грымчака также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Чиновник якобы должен был обратиться к замгенпрокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".

Грымчак свою вину отрицал. Его адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил эту сумму в три раза. 30 января 2020 года суд принял решение отправить Грымчака под круглосуточный домашний арест. 14 декабря ВАКС изменил ему меру пресечения на личное обязательство и обязал носить электронный браслет, а в феврале 2021-го срок действия обязательств истек и ему разрешили больше не носить электронный браслет. 

САП передала в суд обвинительный акт в мае 2020 года, в июне ВАКС начал рассматривать его

Производство о отношении Овдиенко ВАКС закрыл в 2021 году в связи со смертью обвиняемого.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: мошенничество, приговор, задержание, САП, Юрий Грымчак, конфискация, Центр противодействия коррупции, тюрьмы, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, Игорь Овдиенко, ВАКС
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