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Суд продлил меру пресечения Грымчаку

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику продлили ночной домашний арест.

Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года
Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года
Фото: Юрій Гримчак / Facebook

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил ночной домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого подозревают в мошенничестве  его помощнику. Об 14 июля этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его помощнику", – говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что также будет продлен до 7 сентября 2020 года включительно срок действие процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых.

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Скриншот: Facebook / Вищий антикорупційний суд

Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года. Правоохранители сообщили, что их подозревают в вымогательстве у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры.

Позже в НАБУ добавили, что Грымчака также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить этой же частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Чиновник якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".

Грымчак свою вину отрицал. Его адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве, позже ГПУ переквалифицировала дело – теперь Грымчака подозревают в злоупотреблении влиянием. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил эту сумму в три раза.

Защита замминистра подала апелляционную жалобу на это решение, но суд решил оставить Грымчака под стражей.

30 января 2020 года суд принял решение отправить Грымчака под круглосуточный домашний арест.

Теги: правоохранители, чиновники, НАБУ, подозрение, Юрий Грымчак, предприниматель, суд, ВАКС
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