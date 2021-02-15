Грымчак может больше не носить электронный браслет – ВАКС

14 февраля закончился срок ношения электронного браслета подозреваемым в злоупотреблении влиянием экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрием Грымчаком, отметили в Высшем антикоррупционном суде.

Грымчак заявил, что теперь он "абсолютно свободный человек" Фото: radiosvoboda.org

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, которого подозревают в злоупотреблении влиянием, может больше не носить электронный браслет. Об этом 15 февраля сообщили "Радіо Свобода" в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

"Вчера закончился срок действия обязательств, которые были установлены ранее сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить", – сказали в суде.

В ВАКС подчеркнули, что ходатайства о продлении сроков обязательств для Грымчака не поступали.

Сам экс-чиновник заявил 14 февраля в Facebook, что теперь он "абсолютно свободный человек".

"Продолжение следует, я вас уверяю", – написал он.

Грымчака и его помощника задержали 14 августа 2019 года. Правоохранители сообщили, что их подозревают в вымогательстве у предпринимателя $1,1 млн. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Министерства культуры.

Позже в Национальном антикоррупционном бюро Украины добавили, что Грымчака также подозревают в том, что он за $80 тыс., используя свои связи, обещал обеспечить частной компании принятие необходимого судебного решения в Верховном Суде. Чиновник якобы должен был обратиться к замгенпрокурора, чтобы "последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда)".

Грымчак свою вину отрицал. Его адвокат Татьяна Матяш заявляла, что правоохранители при задержании ее подзащитного не фиксировали факт передачи денег, вместо долларов у него обнаружили календарики.

Грымчаку объявили о подозрении по статье о мошенничестве, позже ГПУ переквалифицировала дело – теперь Грымчака подозревают в злоупотреблении влиянием. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, в декабре суд уменьшил эту сумму в три раза.

30 января 2020 года суд принял решение отправить Грымчака под круглосуточный домашний арест.

В мае производство, связанное с возможным служебным подлогом со стороны Грымчака, закрыли, сообщал он.

14 декабря ВАКС изменил ему меру пресечения на личное обязательство и обязал носить электронный браслет.