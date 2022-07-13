Назначение главы САП – технически самая простая из рекомендаций ЕС – глава представительства Евросоюза в Украине

Маасикас отметил, что не хотел бы устанавливать связь между помощью Украине от ЕС и конкретными шагами в вопросе назначения главы САП Фото: EPA

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 13 июля, сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Еще в декабре завершила работу комиссия по назначению главы САП. Так что действительно, если спросить меня, что технически самое простое из этого списка, то это точно должен быть этот пункт. Ждем дальнейших шагов украинской власти", – отметил Маасикас.

Он добавил, что не хотел бы устанавливать связь между помощью Украине от ЕС и конкретными шагами в этом вопросе.

"Мы не хотим и не должны действовать с нашими украинскими коллегами так, что, "если вы этого не сделаете, этой помощи не будет". Нет, это не способ нашего сотрудничества", – подчеркнул Маасикас.

Как можно быстрее назначить нового главу САП, а также Национального антикоррупционного бюро 1 июля, выступая в Верховной Раде по видеосвязи, призывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Послы стран "Большой семерки" по итогам встречи 7 июля с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной повторили, что своевременное назначение главы САП критически важно для укрепления антикоррупционных институций Украины.