Комиссия по отбору главы САП назначила заседание на 19 июля, ее глава заявила об отсутствии кворума

Как отметил глава Центра противодействий коррупции Виталий Шабунин, его опубликовали вечером 15 июля, а уже сегодня днем деактивировали.
Сейчас объявление активно. Заседание планируется в 10.00 вторника.
Заседание не отменяли, сказала глава комиссии Екатерина Коваль в комментарии Общественному. Однако она заявляет об отсутствии кворума.
"Объявление было дано раньше времени. На сегодняшний день нет кворума. Есть четыре представителя от Верховной Рады, два представителя от Совета прокуроров, которые согласились принять в нем участие. С некоторыми членами конкурсной комиссии на сегодняшний день нет связи. Заседание на сегодняшний день не отменено. Мы надеемся, что будет подтвержден кворум. Кроме того, мы ожидаем, что 18 июля апелляционный суд отменит решение Окружного административного суда Киева и у нас будет решение суда. 19 июля мы пока планируем заседание. Как только будет кворум, мы его проведем", – сказала Коваль.
Кто именно из членов комиссии не выходит на связь, она не уточнила.
По словам Коваль, иностранные члены комиссии подтвердили, что готовы участвовать в заседании 20-го и 21 июля, некоторые представители Рады предлагают провести заседание 21 июля.
Кроме того, 18 июля истекает срок рассмотрения апелляционной жалобы относительно решения ОАСК, которым был отменен порядок работы комиссии, сказала Коваль. Соответственно, суд должен вынести окончательное решение, объяснила она.
"Суд перешел в письменное производство без вызова сторон, и мы не принимаем участия в заседании. Но мы уверены, что решение ОАСК будет отменено. И как только это произойдет, на основе нашего действующего порядка мы завершим конкурсные процедуры, утвердим решение конкурсной комиссии, окончательные результаты проведенного конкурса и внесем представление о назначении руководителя", – добавила Коваль.
Как можно быстрее назначить нового главу САП, а также Национального антикоррупционного бюро 1 июля, выступая в Верховной Раде по видеосвязи, призывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Послы стран "Большой семерки" по итогам встречи 7 июля с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной повторили, что своевременное назначение главы САП критически важно для укрепления антикоррупционных институций Украины.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью, вышедшем 13 июля, сказал, что назначение главы САП – технически самая простая из рекомендаций ЕС.
В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.
7 декабря 2021 года конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк. Клименко набрал 246 баллов, Синюк получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании 24 декабря утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.
Перед этим в конце ноября – начале декабря несколько заседаний комиссии по отбору главы САП были сорваны. После этого 29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и "утвердить свой выбор", в январе 2022 года с призывом завершить конкурс выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Результаты конкурса до сих пор не утверждены. Последний раз комиссия собиралась еще до начала полномасштабного вторжения РФ, 3 февраля. Тогда заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, но в ходе обсуждений глава комиссии Екатерина Коваль признала, что победитель "фактически есть".
Коваль говорит, что комиссия не утверждает результаты отбора, так как ждет ответа из Офиса генерального прокурора (ОГП) на письмо от 23 декабря. Комиссия обратилась в ОГП с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции" и относительно получения ими допуска к гостайне, но пока не получила ответа, заявляла Коваль 12 января.
"Украинской правде" в ОГП сообщили 28 января, что не проводят такой проверки относительно кандидатов на должности в САП. 2 июля Коваль заявила, что "финальному заседанию комиссии помешала война". Она утверждает, что комиссия все еще ждет ответа из ОГП.