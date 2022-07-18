ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Сейчас нет речи об увольнении Венедиктовой и Баканова, но в их ведомствах пачками обнаруживают коллаборантов – замглавы ОП

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Баканова и Венедиктову пока не будут увольнять, решение о том, подавать ли в Раду соответствующие представления, Зеленский примет по итогам проверок, сказал Смирнов
Баканова и Венедиктову пока не будут увольнять, решение о том, подавать ли в Раду соответствующие представления, Зеленский примет по итогам проверок, сказал Смирнов
Фото: ЕРА

На данный момент речь об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова не идет. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил утром 18 июля в эфире национального телемарафона, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"Сейчас речь об увольнении этих должностных лиц не идет. Генеральный прокурор отстранена от должности, а глава СБУ временно отстранен от исполнения его обязанностей", – сказал Смирнов. 

Он заявил, что Зеленский "и мы все" ждали от Венедиктовой и Баканова "более конкретных и, возможно, радикальных результатов" по очищению Офиса генпрокурора и СБУ от коллаборантов и госизменников. 

"Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем обнаруживать фактически пачками этих людей в каждом из этих органов. И ради того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются относительно работников СБУ, которые обоснованно подозреваются в сотрудничестве со страной-агрессором, и также того, что касается прокуроров, президент принял решение об отстранении от должности и устранении от исполнения обязанностей. Будут проведены служебные проверки и расследования", – добавил Смирнов. 

По его словам, по итогам этих проверок Зеленский решит, подавать ли в Верховную Раду представления о получении согласия на увольнение Венедиктовой и отставке Баканова. 

Смирнов не исключил, что Баканова и Венедиктову по итогам проверок не уволят, а вернут к исполнению обязанностей. 

"Только президент будет принимать решение о передаче в парламент соответствующих представлений", – добавил он. 

Контекст:

17 июля Зеленский подписал указы о снятии с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году. 

Кто исполняет обязанности главы СБУ, не сообщалось. О возможной отставке Баканова СМИ писали в июне. По информации Politico, в Офисе президента были "крайне недовольны работой" Баканова как управленца и работой СБУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности, действиями некоторых топ-сотрудников, которые могли стать причиной оккупации Херсона.

"Украинская правда" 2 июня писала, что Баканов уже передал часть полномочий своему первому заместителю Василию Малюку. По данным издания, Малюк – близкий человек к главе ОП Андрею Ермаку и его заместителю Татарову. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, расследование, отставка, увольнение, Андрей Смирнов, проверки, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Василий Малюк, Алексей Симоненко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
"Как дети выросли! Гарик копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой
"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой
Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ
Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ
Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти
Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (262609)
2
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (150333)
3
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (129561)
4
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (46621)
5
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу (44367)
6
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (39294) G
7
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице (37450)
8
"Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери (27308)
 
 
 
 