Сейчас нет речи об увольнении Венедиктовой и Баканова, но в их ведомствах пачками обнаруживают коллаборантов – замглавы ОП

"Сейчас речь об увольнении этих должностных лиц не идет. Генеральный прокурор отстранена от должности, а глава СБУ временно отстранен от исполнения его обязанностей", – сказал Смирнов.
Он заявил, что Зеленский "и мы все" ждали от Венедиктовой и Баканова "более конкретных и, возможно, радикальных результатов" по очищению Офиса генпрокурора и СБУ от коллаборантов и госизменников.
"Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем обнаруживать фактически пачками этих людей в каждом из этих органов. И ради того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются относительно работников СБУ, которые обоснованно подозреваются в сотрудничестве со страной-агрессором, и также того, что касается прокуроров, президент принял решение об отстранении от должности и устранении от исполнения обязанностей. Будут проведены служебные проверки и расследования", – добавил Смирнов.
По его словам, по итогам этих проверок Зеленский решит, подавать ли в Верховную Раду представления о получении согласия на увольнение Венедиктовой и отставке Баканова.
Смирнов не исключил, что Баканова и Венедиктову по итогам проверок не уволят, а вернут к исполнению обязанностей.
"Только президент будет принимать решение о передаче в парламент соответствующих представлений", – добавил он.
17 июля Зеленский подписал указы о снятии с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".
Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, который возглавлял группу прокуроров, расследовавших дело замглавы ОП Олега Татарова, и, по данным СМИ, был на его дне рождения в прошлом году.
Кто исполняет обязанности главы СБУ, не сообщалось. О возможной отставке Баканова СМИ писали в июне. По информации Politico, в Офисе президента были "крайне недовольны работой" Баканова как управленца и работой СБУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности, действиями некоторых топ-сотрудников, которые могли стать причиной оккупации Херсона.
"Украинская правда" 2 июня писала, что Баканов уже передал часть полномочий своему первому заместителю Василию Малюку. По данным издания, Малюк – близкий человек к главе ОП Андрею Ермаку и его заместителю Татарову.