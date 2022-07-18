Сейчас нет речи об увольнении Венедиктовой и Баканова, но в их ведомствах пачками обнаруживают коллаборантов – замглавы ОП

Баканова и Венедиктову пока не будут увольнять, решение о том, подавать ли в Раду соответствующие представления, Зеленский примет по итогам проверок, сказал Смирнов Фото: ЕРА

"Сейчас речь об увольнении этих должностных лиц не идет. Генеральный прокурор отстранена от должности, а глава СБУ временно отстранен от исполнения его обязанностей", – сказал Смирнов.

Он заявил, что Зеленский "и мы все" ждали от Венедиктовой и Баканова "более конкретных и, возможно, радикальных результатов" по очищению Офиса генпрокурора и СБУ от коллаборантов и госизменников.

"Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем обнаруживать фактически пачками этих людей в каждом из этих органов. И ради того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются относительно работников СБУ, которые обоснованно подозреваются в сотрудничестве со страной-агрессором, и также того, что касается прокуроров, президент принял решение об отстранении от должности и устранении от исполнения обязанностей. Будут проведены служебные проверки и расследования", – добавил Смирнов.

По его словам, по итогам этих проверок Зеленский решит, подавать ли в Верховную Раду представления о получении согласия на увольнение Венедиктовой и отставке Баканова.

Смирнов не исключил, что Баканова и Венедиктову по итогам проверок не уволят, а вернут к исполнению обязанностей.

"Только президент будет принимать решение о передаче в парламент соответствующих представлений", – добавил он.