Суд арестовал экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича, которого подозревают в госизмене

В ГБР не упоминали фамилию Кулинича, но опубликовали его фотографию.

"Действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну).