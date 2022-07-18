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Суд арестовал экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича, которого подозревают в госизмене

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Кулинича подозревают в госизмене, передаче россиянам государственных тайн и участии в преступной организации
Кулинича подозревают в госизмене, передаче россиянам государственных тайн и участии в преступной организации
Фото: dbr.gov.ua

Бывшему начальнику Службы безопасности Украины в АР Крым Олегу Кулиничу, задержанному по подозрению в государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила 18 июля пресс-служба Госбюро расследований.

В ГБР не упоминали фамилию Кулинича, но опубликовали его фотографию.

"Действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну).

Контекст:

После аннексии Россией Крыма Главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.

16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в апреле 2021 года заявлял, что обратился в Минюст, профильный комитет Рады, ГБР и к президенту с просьбой проверить и дать оценку информации, согласно которой Кулинич с 1989-го по 1994 год обучался в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ РФ, а также проходил воинскую службу в органах контрразведки России. По словам Бужанского, тогда ему "написали, что все в порядке".

Теги: СБУ, арест, госизмена, спецслужбы, Государственное бюро расследований, подозрение, Служба безопасности Украины, ГБР, Олег Кулинич (СБУ)
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