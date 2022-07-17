ГБР сообщило о задержании экс-начальника СБУ в Крыму из-за подозрения в госизмене. Он оставался действующим сотрудником СБУ

В сообщении не названа фамилия фигуранта, но опубликованы его фотографии и уточняется, что до марта 2022 года он "возглавлял одно из региональных управлений СБУ". 16 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу СБУ о задержании экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который был уволен с должности в марте этого года.
"В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника службы с представителями спецслужб РФ. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами", – заявили в ведомстве.
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.
"Задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины", – добавили правоохранители.
Экс-руководителю управления СБУ сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в них), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну).
Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора.
После аннексии Россией Крыма Главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности.
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в апреле 2021 года заявлял, что обратился в Минюст, профильный комитет Рады, ГБР и к президенту с просьбой проверить и дать оценку информации, согласно которой Кулинич с 1989-го по 1994 год обучался в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ РФ, а также проходил воинскую службу в органах контрразведки России. По словам Бужанского, тогда ему "написали, что все в порядке".