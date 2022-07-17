ГБР сообщило о задержании экс-начальника СБУ в Крыму из-за подозрения в госизмене. Он оставался действующим сотрудником СБУ

В сообщении не названа фамилия фигуранта, но опубликованы его фотографии и уточняется, что до марта 2022 года он "возглавлял одно из региональных управлений СБУ". 16 июля ряд СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу СБУ о задержании экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который был уволен с должности в марте этого года.

"В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника службы с представителями спецслужб РФ. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами", – заявили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

"Задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины", – добавили правоохранители.

Экс-руководителю управления СБУ сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в них), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну).

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Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора.