Нардеп Ковалев объявлен в розыск, суд заочно арестовал его – ГБР

Решение суда не предусматривает альтернативу в виде внесения залога.

"Депутат объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Кроме того, следственный судья наложил арест на корпоративные права принадлежащих Ковалеву предприятий общей стоимостью почти 5 млн грн и денежные средства, размещенные на его банковских счетах, добавляет Офис генерального прокурора. Ведомство не называет имени депутата, но из сообщения очевидно, что речь идет о нем.

Контекст:

Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. 12 апреля к нему домой приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генпрокурору и главе СБУ с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.

22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости" и назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

4 июля назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Ковалев получил должность "вице-премьера" в оккупационном правительстве региона.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене и пособничестве государству-агрессору.